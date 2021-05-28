https://ria.ru/20210528/robot-1734517160.html

Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм"

Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм" - РИА Новости, 28.05.2021

Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм"

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм",... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T03:39

2021-05-28T03:39

2021-05-28T10:48

новое оружие россии

россия

уралвагонзавод

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/143924/96/1439249663_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_9b9f1616175356b822c60733b43a8ce9.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе, сообщил РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.Источник также пояснил, что укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.По словам собеседника агентства, основное назначение комплекса "Штурм" — выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.На переднем краеКак пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, все машины робототехнического комплекса "Штурм" предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.По словам Мураховского, одна из важнейших задач — интеграция таких комплексов в штатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка."Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения", - заключил он.

https://ria.ru/20210525/strelba-1733891257.html

https://ria.ru/20210521/robot-1733352974.html

https://ria.ru/20210411/roboty-1727742704.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уралвагонзавод, безопасность