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Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм"
Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм" - РИА Новости, 28.05.2021
Источники: в УВЗ начали создание опытных образцов тяжелого робота "Штурм"
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм",... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T03:39
2021-05-28T03:39
2021-05-28T10:48
новое оружие россии
россия
уралвагонзавод
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе, сообщил РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.Источник также пояснил, что укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.По словам собеседника агентства, основное назначение комплекса "Штурм" — выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.На переднем краеКак пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, все машины робототехнического комплекса "Штурм" предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.По словам Мураховского, одна из важнейших задач — интеграция таких комплексов в штатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка."Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения", - заключил он.
https://ria.ru/20210525/strelba-1733891257.html
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россия, уралвагонзавод, безопасность
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод
" (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе, сообщил РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.
"В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3", - рассказал один из собеседников агентства.
По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов "Шмель", спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса "Штурм" будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.
Источник также пояснил, что укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.
"Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит "Штурму" хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей", - уточнил он.
По словам собеседника агентства, основное назначение комплекса "Штурм" — выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.
На переднем крае
Как пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский
, все машины робототехнического комплекса "Штурм" предназначены для действий на переднем крае, как непосредственно в боевых порядках подразделений, так и автономно, на отдельных направлениях.
"Например, при ведении маневренной обороны автономно их можно использовать в огневых засадах, для прикрытия стыков и флангов. В наступлении ударные РТК тяжелого класса планируют применять как передовой эшелон боевого порядка, для разведки боем, как средство огневой поддержки при бое в урбанизированных районах, в плотной инфраструктурной застройке", - отметил эксперт.
По словам Мураховского, одна из важнейших задач — интеграция таких комплексов в штатные структуры войск, отработка их взаимодействие со всеми элементами боевого порядка.
"Организация и поддержание непрерывного взаимодействия в общевойсковом бою само по себе является одной из самых сложных и нетривиальных задач в военном искусстве. Включение в этот процесс РТК потребует масштабной практической отработки в войсках всех вариантов их применения", - заключил он.