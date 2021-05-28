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Российский посол в Вене рассказал об отмене рейса Austrian Airlines
Российский посол в Вене рассказал об отмене рейса Austrian Airlines - РИА Новости, 28.05.2021
Российский посол в Вене рассказал об отмене рейса Austrian Airlines
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что его удивляют попытки политизировать отмену рейса Austrian Airlines из Вены в Москву в четверг, ни о каком... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:31
2021-05-28T14:01
дмитрий любинский
москва
россия
вена
austrian airlines
в мире
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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что его удивляют попытки политизировать отмену рейса Austrian Airlines из Вены в Москву в четверг, ни о каком политическом сигнале речи нет.Austrian Airlines ранее сообщила РИА Новости, что в четверг отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии. МИД Австрии призвал Москву разъяснить ситуацию и "искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой"."Речи о каком-либо политическом сигнале нет. Лично меня очень удивляют попытки политизировать эту тему и требовать от России разъяснений", - сказал Любинский австрийскому радио Ö1.Говоря о причинах несостоявшегося рейса, посол указал, что "необходимо время, чтобы согласовать изменения".Представитель австрийской авиакомпании Austrian Airlines в эту пятницу сообщил РИА Новости, что компания получила от России разрешение выполнить рейс Вена-Москва в пятницу в облет Белоруссии, однако разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет.В среду EASA рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до окончания международного расследования по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софьи Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
https://ria.ru/20210527/reys-1734497731.html
https://ria.ru/20210528/razreshenie-1734549768.html
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дмитрий любинский, москва, россия, вена, austrian airlines , в мире

Российский посол в Вене рассказал об отмене рейса Austrian Airlines

13:31 28.05.2021 (обновлено: 14:01 28.05.2021)
 
© Flickr / RachelH_Австрийские авиалинии
Австрийские авиалинии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Flickr / RachelH_
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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что его удивляют попытки политизировать отмену рейса Austrian Airlines из Вены в Москву в четверг, ни о каком политическом сигнале речи нет.
Austrian Airlines ранее сообщила РИА Новости, что в четверг отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии. МИД Австрии призвал Москву разъяснить ситуацию и "искусственно не препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой".
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Аir France отменила рейс из Парижа в Москву
"Речи о каком-либо политическом сигнале нет. Лично меня очень удивляют попытки политизировать эту тему и требовать от России разъяснений", - сказал Любинский австрийскому радио Ö1.
Говоря о причинах несостоявшегося рейса, посол указал, что "необходимо время, чтобы согласовать изменения".
Представитель австрийской авиакомпании Austrian Airlines в эту пятницу сообщил РИА Новости, что компания получила от России разрешение выполнить рейс Вена-Москва в пятницу в облет Белоруссии, однако разрешения на последующие пассажирские рейсы пока нет.
В среду EASA рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до окончания международного расследования по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софьи Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.
Самолет авиакомпании Austrian Airlines - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 11:21
Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии
 
Дмитрий ЛюбинскийМоскваРоссияВенаAustrian AirlinesВ мире
 
 
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