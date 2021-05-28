https://ria.ru/20210528/rebenok-1734537506.html

В Москве изменили условия получения допвыплаты при рождении ребенка

В Москве изменили условия получения допвыплаты при рождении ребенка - РИА Новости, 28.05.2021

В Москве изменили условия получения допвыплаты при рождении ребенка

Правительство Москвы распространит право на дополнительную единовременную выплату в связи с рождением ребенка на семьи, в которых оба родителя не старше 36 лет, РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:23

2021-05-28T10:23

2021-05-28T13:33

детские пособия

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дети

семья

москва

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Правительство Москвы распространит право на дополнительную единовременную выплату в связи с рождением ребенка на семьи, в которых оба родителя не старше 36 лет, сообщили в пресс-службе мэра.До этого поддержку оказывали горожанам, чей возраст не превышал 30 лет.Постановление подписал глава столицы Сергей Собянин.Единственный родитель, которому от 30 до 36 лет, тоже сможет получить выплаты. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.В мэрии отметили, что при рождении первенца размер поддержки составит 90 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго ребенка — 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов). В случае третьего и последующих детей — 180 290 рублей (десять прожиточных минимумов).По сравнению с 2010 годом величина выплат выросла в 2,4 раза.Пособия смогут получить семьи, в которых новорожденный появился начиная с 1 января 2021 года.Заявление можно будет подавать с 3 июня через личный кабинет на портале mos.ru. Сделать это необходимо в течение года с даты рождения ребенка. Сейчас дополнительные средства в связи с пополнением получают около 25 тысяч московских пар. Ожидается, что после повышения максимального возраста право на получение денежной поддержки получат еще 7,8 тысячи семей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/gosduma-1731194605.html

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детские пособия, сергей собянин, дети, семья, москва, общество