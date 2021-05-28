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ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "М.К.У."
ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "М.К.У." - РИА Новости, 29.05.2021
ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "М.К.У."
В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T17:22
2021-05-29T00:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иркутск
анапа
происшествия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.ФСБ, МВД и СК пресекли деятельность ячейки по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Работу "сторонников идеологий массовых убийств" координировали с территории Украины."Члены группы дают признательные показания", — добавили в ЦОС ФСБ.По адресам проживания задержанных изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению СВУ и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. Как ранее заявляли в ФСБ, координатором радикалов считается глава "М.К.У" Егор Краснов, проживающий на Украине.По данным Следственного комитета, уголовные дела возбудили лишь против восьми жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года: четырех подозревают в организации экстремистского сообщества (по части 1 статьи 282.1 УК России им грозит до десяти лет лишения свободы), еще четырех — в участии в нем (по части 2 — до шести лет).Как утверждают в СК, в прошлом году сообщество создали четверо молодых неонацистов, на тот момент только двое "считали себя приверженцами проукраинского движения "М.К.У.". Целью организации они обозначили "подготовку и применение насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе".Главари группы искали единомышленников в том числе через интернет. Таким образом, к ним присоединились еще как минимум четыре человека."Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны", — добавили в СК.Троих из них отправили под стражу, еще одного — под домашний арест.В конце апреля ФСБ также задержала 16 членов организации. Спецоперации прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. Они планировали атаки в разных точках России. По версии следствия, радикалы "причастны к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан". В марте в Геленджике и Ярославле также задержали 14 сторонников "М.К.У.", в феврале — нескольких человек в Воронеже.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/stavropole-1734422552.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/fsb-1733769539.html
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Кадры задержания членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У."
Кадры задержания членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У."
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иркутск, анапа, происшествия

ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "М.К.У."

17:22 28.05.2021 (обновлено: 00:33 29.05.2021)
 
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
ФСБ, МВД и СК пресекли деятельность ячейки по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Работу "сторонников идеологий массовых убийств" координировали с территории Украины.
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"Члены группы дают признательные показания", — добавили в ЦОС ФСБ.
По адресам проживания задержанных изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению СВУ и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. Как ранее заявляли в ФСБ, координатором радикалов считается глава "М.К.У" Егор Краснов, проживающий на Украине.
По данным Следственного комитета, уголовные дела возбудили лишь против восьми жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года: четырех подозревают в организации экстремистского сообщества (по части 1 статьи 282.1 УК России им грозит до десяти лет лишения свободы), еще четырех — в участии в нем (по части 2 — до шести лет).
Как утверждают в СК, в прошлом году сообщество создали четверо молодых неонацистов, на тот момент только двое "считали себя приверженцами проукраинского движения "М.К.У.". Целью организации они обозначили "подготовку и применение насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе".
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Главари группы искали единомышленников в том числе через интернет. Таким образом, к ним присоединились еще как минимум четыре человека.
"Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны", — добавили в СК.
Троих из них отправили под стражу, еще одного — под домашний арест.
В конце апреля ФСБ также задержала 16 членов организации. Спецоперации прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. Они планировали атаки в разных точках России. По версии следствия, радикалы "причастны к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан". В марте в Геленджике и Ярославле также задержали 14 сторонников "М.К.У.", в феврале — нескольких человек в Воронеже.
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