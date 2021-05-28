https://ria.ru/20210528/razgrom-1734635562.html

ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "М.К.У."

ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "М.К.У." - РИА Новости, 29.05.2021

ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "М.К.У."

В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T17:22

2021-05-28T17:22

2021-05-29T00:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иркутск

анапа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734646024_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_929bcc2380a7c7a04cb0d63b2376b51d.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Саратове задержали 14 членов украинской радикальной группы "М.К.У.", пропагандирующей массовые убийства, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.ФСБ, МВД и СК пресекли деятельность ячейки по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Работу "сторонников идеологий массовых убийств" координировали с территории Украины."Члены группы дают признательные показания", — добавили в ЦОС ФСБ.По адресам проживания задержанных изъяли пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи с инструкциями по изготовлению СВУ и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций. Как ранее заявляли в ФСБ, координатором радикалов считается глава "М.К.У" Егор Краснов, проживающий на Украине.По данным Следственного комитета, уголовные дела возбудили лишь против восьми жителей Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года: четырех подозревают в организации экстремистского сообщества (по части 1 статьи 282.1 УК России им грозит до десяти лет лишения свободы), еще четырех — в участии в нем (по части 2 — до шести лет).Как утверждают в СК, в прошлом году сообщество создали четверо молодых неонацистов, на тот момент только двое "считали себя приверженцами проукраинского движения "М.К.У.". Целью организации они обозначили "подготовку и применение насилия в общественных местах по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе".Главари группы искали единомышленников в том числе через интернет. Таким образом, к ним присоединились еще как минимум четыре человека."Четверо подозреваемых, которым инкриминируется создание экстремистского сообщества, задержаны", — добавили в СК.Троих из них отправили под стражу, еще одного — под домашний арест.В конце апреля ФСБ также задержала 16 членов организации. Спецоперации прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском. Они планировали атаки в разных точках России. По версии следствия, радикалы "причастны к насильственным преступлениям, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан". В марте в Геленджике и Ярославле также задержали 14 сторонников "М.К.У.", в феврале — нескольких человек в Воронеже.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/stavropole-1734422552.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/fsb-1733769539.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/rov-1734369292.html

россия

иркутск

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У." Кадры задержания членов ячейки украинской экстремистской группы "М.К.У." 2021-05-28T17:22 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иркутск, анапа, происшествия