https://ria.ru/20210528/raketa-1734531574.html

В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления

В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления - РИА Новости, 28.05.2021

В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления

Специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный перед запуском 36... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:41

2021-05-28T09:41

2021-05-28T09:54

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный перед запуском 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Старт планировался в четверг, но "Роскосмос" перенёс его на сутки по техническим причинам. Позже компания Arianespace сообщила, что на ракете заменят электрическое оборудование."Отказавший вчера при предстартовой проверке инерциальный измерительный блок в системе управления ракеты "Союз-2.1б" заменён", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что эта ситуация аналогична произошедшей в апреле 2016 года перед пуском ракеты "Союз-СТА" с европейским спутником Sentinel-1B с космодрома Куру во Французской Гвиане."Тогда также потребовалась замена инерциального измерительного блока на ракете", - пояснил источник.По данным "Роскосмоса", пуск "Союза-2.1б" намечается сегодня в 20.38 мск. Он будет восьмым для российских космических ракет в 2021 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/rakety-1733848969.html

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oneweb, arianespace, восточный (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана