Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/raketa-1734531574.html
В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления
В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления - РИА Новости, 28.05.2021
В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления
Специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный перед запуском 36... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:41
2021-05-28T09:54
oneweb
arianespace
восточный (космодром)
космос - риа наука
союз
роскосмос
французская гвиана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729916071_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_f05d59d924efe48e6a31fb97af6057d4.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный перед запуском 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Старт планировался в четверг, но "Роскосмос" перенёс его на сутки по техническим причинам. Позже компания Arianespace сообщила, что на ракете заменят электрическое оборудование."Отказавший вчера при предстартовой проверке инерциальный измерительный блок в системе управления ракеты "Союз-2.1б" заменён", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что эта ситуация аналогична произошедшей в апреле 2016 года перед пуском ракеты "Союз-СТА" с европейским спутником Sentinel-1B с космодрома Куру во Французской Гвиане."Тогда также потребовалась замена инерциального измерительного блока на ракете", - пояснил источник.По данным "Роскосмоса", пуск "Союза-2.1б" намечается сегодня в 20.38 мск. Он будет восьмым для российских космических ракет в 2021 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/rakety-1733848969.html
французская гвиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729916071_473:452:2601:2048_1920x0_80_0_0_10bb36664c9f0be14b2d32c34d02c201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
oneweb, arianespace, восточный (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана

В ракете "Союз-2" заменили отказавший блок системы управления

09:41 28.05.2021 (обновлено: 09:54 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специалисты на космодроме Восточный заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1б" на космодроме Восточный перед запуском 36 британских спутников связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Старт планировался в четверг, но "Роскосмос" перенёс его на сутки по техническим причинам. Позже компания Arianespace сообщила, что на ракете заменят электрическое оборудование.
"Отказавший вчера при предстартовой проверке инерциальный измерительный блок в системе управления ракеты "Союз-2.1б" заменён", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что эта ситуация аналогична произошедшей в апреле 2016 года перед пуском ракеты "Союз-СТА" с европейским спутником Sentinel-1B с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 16:35В России
Производитель "Союза" и "Прогресса" сообщил о миллиардных убытках
"Тогда также потребовалась замена инерциального измерительного блока на ракете", - пояснил источник.
По данным "Роскосмоса", пуск "Союза-2.1б" намечается сегодня в 20.38 мск. Он будет восьмым для российских космических ракет в 2021 году.
 
OneWebArianespaceВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосФранцузская Гвиана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния