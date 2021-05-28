https://ria.ru/20210528/putin-1734618425.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности - РИА Новости, 28.05.2021
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:30
2021-05-28T16:30
2021-05-28T16:43
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ."В качестве основного вопроса у нас в повестке дня Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею ввиду актуальную повестку дня", - сказал глава государства.
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