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Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности - РИА Новости, 28.05.2021
Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:30
2021-05-28T16:43
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ."В качестве основного вопроса у нас в повестке дня Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею ввиду актуальную повестку дня", - сказал глава государства.
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россия, владимир путин, безопасность

Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности

16:30 28.05.2021 (обновлено: 16:43 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.
"В качестве основного вопроса у нас в повестке дня Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что здесь в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать: на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются. Имею ввиду актуальную повестку дня", - сказал глава государства.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:35
Иноагентов начали наказывать за сбор данных в сфере нацбезопасности
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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