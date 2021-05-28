https://ria.ru/20210528/proslushka-1734515699.html

Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки

Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки - РИА Новости, 28.05.2021

Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки

Возможностей отследить пользователя и начать прослушивание его разговоров становится все больше и больше. Существует несколько способов сделать из мобильного... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T02:17

2021-05-28T02:17

2021-05-28T02:17

анастасия ильичева

мобильный телефон

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/97229/34/972293422_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_f2e9c74fa26bda95da17198c43afbefe.jpg

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Возможностей отследить пользователя и начать прослушивание его разговоров становится все больше и больше. Существует несколько способов сделать из мобильного телефона устройство прослушки. Об этом рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Например, можно посадить в телефон "жучка", который будет передавать разговоры онлайн, а также данные о местоположении на микрофон того, кто его установил. По его словам, можно разместить в смартфоне программу для записи звуковых колебаний гироскопа, которая распознает речь сразу нескольких человек одновременно и автоматически записывает разговоры вне зависимости от их длительности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/geolokatsiya-1596030680.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ильичева, мобильный телефон, технологии