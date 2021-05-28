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Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки - РИА Новости, 28.05.2021
Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
Возможностей отследить пользователя и начать прослушивание его разговоров становится все больше и больше. Существует несколько способов сделать из мобильного... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:17
2021-05-28T02:17
2021-05-28T02:17
анастасия ильичева
мобильный телефон
технологии
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Возможностей отследить пользователя и начать прослушивание его разговоров становится все больше и больше. Существует несколько способов сделать из мобильного телефона устройство прослушки. Об этом рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Например, можно посадить в телефон "жучка", который будет передавать разговоры онлайн, а также данные о местоположении на микрофон того, кто его установил. По его словам, можно разместить в смартфоне программу для записи звуковых колебаний гироскопа, которая распознает речь сразу нескольких человек одновременно и автоматически записывает разговоры вне зависимости от их длительности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/geolokatsiya-1596030680.html
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анастасия ильичева, мобильный телефон, технологии