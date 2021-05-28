https://ria.ru/20210528/prokurory-1734585368.html

Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров

Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров - РИА Новости, 28.05.2021

Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров

Международная группа прокуроров начнет расследование дела о посадке в Минске самолета Ryanair, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:51

2021-05-28T13:51

2021-05-28T14:01

польша

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

минск

белоруссия

в мире

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ВАРШАВА, 28 мая - РИА Новости. Международная группа прокуроров начнет расследование дела о посадке в Минске самолета Ryanair, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью агентству РАР.Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета на основании того, что он принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair."В ее состав (группы прокуроров – ред.) войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами самолета и предпринимали путешествие из Афин в Вильнюс: Польши, Литвы, Греции и из других стран", - сказал Рау.При этом он оценил воскресный инцидент как "акт государственного терроризма"."В результате действий Белоруссии произошло нарушение международных правил авиаперевозок. В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой", - заявил польский министр.В этой связи он высказался за усиление экономических санкций в отношении Белоруссии. Рау отметил, что хотя есть опасения, что экономические санкции могут ударить по белорусскому обществу, на нынешнем этапе необходимы "уже не только персональные санкции, но и комплексные экономические санкции".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210528/razreshenie-1734549768.html

https://ria.ru/20210528/dispetchery-1734583614.html

https://ria.ru/20210527/lavrov-1734440502.html

польша

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия, в мире