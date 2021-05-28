Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/prokurory-1734585368.html
Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров
Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров - РИА Новости, 28.05.2021
Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров
Международная группа прокуроров начнет расследование дела о посадке в Минске самолета Ryanair, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:51
2021-05-28T14:01
польша
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_70:454:2904:2048_1920x0_80_0_0_10ce8da8535c0e3e470705647d892885.jpg
ВАРШАВА, 28 мая - РИА Новости. Международная группа прокуроров начнет расследование дела о посадке в Минске самолета Ryanair, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью агентству РАР.Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета на основании того, что он принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair."В ее состав (группы прокуроров – ред.) войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами самолета и предпринимали путешествие из Афин в Вильнюс: Польши, Литвы, Греции и из других стран", - сказал Рау.При этом он оценил воскресный инцидент как "акт государственного терроризма"."В результате действий Белоруссии произошло нарушение международных правил авиаперевозок. В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой", - заявил польский министр.В этой связи он высказался за усиление экономических санкций в отношении Белоруссии. Рау отметил, что хотя есть опасения, что экономические санкции могут ударить по белорусскому обществу, на нынешнем этапе необходимы "уже не только персональные санкции, но и комплексные экономические санкции".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210528/razreshenie-1734549768.html
https://ria.ru/20210528/dispetchery-1734583614.html
https://ria.ru/20210527/lavrov-1734440502.html
польша
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_621:449:2753:2048_1920x0_80_0_0_e2048145d0c1a746580f104c927c017e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, белоруссия, в мире

Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров

13:51 28.05.2021 (обновлено: 14:01 28.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мая - РИА Новости. Международная группа прокуроров начнет расследование дела о посадке в Минске самолета Ryanair, сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью агентству РАР.
Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета на основании того, что он принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair.
"В ее состав (группы прокуроров – ред.) войдут прокуроры государств, граждане которых были пассажирами самолета и предпринимали путешествие из Афин в Вильнюс: Польши, Литвы, Греции и из других стран", - сказал Рау.
При этом он оценил воскресный инцидент как "акт государственного терроризма".
"В результате действий Белоруссии произошло нарушение международных правил авиаперевозок. В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой", - заявил польский министр.
Самолет авиакомпании Austrian Airlines - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
11:21
Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии
В этой связи он высказался за усиление экономических санкций в отношении Белоруссии. Рау отметил, что хотя есть опасения, что экономические санкции могут ударить по белорусскому обществу, на нынешнем этапе необходимы "уже не только персональные санкции, но и комплексные экономические санкции".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
13:41
СМИ: в Ryanair назвали расшифровку переговоров пилотов с минским аэропортом неточной
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 15:43
Лавров призвал прекратить демонизировать власти Белоруссии
 
ПольшаЗадержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
Лента новостейМолния