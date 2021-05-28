Инцидент с самолетом Ryanair расследует международная группа прокуроров
13:51 28.05.2021 (обновлено: 14:01 28.05.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польша возбудила уголовное дело по факту посадки самолета на основании того, что он принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair.
При этом он оценил воскресный инцидент как "акт государственного терроризма".
"В результате действий Белоруссии произошло нарушение международных правил авиаперевозок. В этом вопросе в ближайшее время мы можем ожидать турбулентности над Европой", - заявил польский министр.
В этой связи он высказался за усиление экономических санкций в отношении Белоруссии. Рау отметил, что хотя есть опасения, что экономические санкции могут ударить по белорусскому обществу, на нынешнем этапе необходимы "уже не только персональные санкции, но и комплексные экономические санкции".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.