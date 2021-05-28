https://ria.ru/20210528/proisshestviya-1734559266.html

В Подмосковье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке

В Подмосковье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке - РИА Новости, 28.05.2021

В Подмосковье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке

Женщина и ребёнок пострадали в Подмосковье после того, как мужчина въехал в остановку общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, сообщили РИА... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:04

2021-05-28T12:04

2021-05-28T12:05

гумвд по московской области

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Женщина и ребёнок пострадали в Подмосковье после того, как мужчина въехал в остановку общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.ДТП произошло на шестом километре Волоколамского шоссе около 11 утра.На остановке стояла женщина и ребёнок: у нее телесные повреждения, у несовершеннолетнего - ушибы и ссадины. Водитель с места ДТП не скрывался, полиция на месте устанавливает обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20210518/naezd-1732772652.html

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд по московской области, московская область (подмосковье), происшествия