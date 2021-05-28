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В Подмосковье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке
В Подмосковье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке - РИА Новости, 28.05.2021
В Подмосковье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке
Женщина и ребёнок пострадали в Подмосковье после того, как мужчина въехал в остановку общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, сообщили РИА... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:04
2021-05-28T12:05
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московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Женщина и ребёнок пострадали в Подмосковье после того, как мужчина въехал в остановку общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.ДТП произошло на шестом километре Волоколамского шоссе около 11 утра.На остановке стояла женщина и ребёнок: у нее телесные повреждения, у несовершеннолетнего - ушибы и ссадины. Водитель с места ДТП не скрывался, полиция на месте устанавливает обстоятельства аварии.
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гумвд по московской области, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке

12:04 28.05.2021 (обновлено: 12:05 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Женщина и ребёнок пострадали в Подмосковье после того, как мужчина въехал в остановку общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
ДТП произошло на шестом километре Волоколамского шоссе около 11 утра.
"Водитель Renault пытался уйти от столкновения с трактором, выехал на обочину и въехал в остановку", - сообщили в пресс-службе.
На остановке стояла женщина и ребёнок: у нее телесные повреждения, у несовершеннолетнего - ушибы и ссадины. Водитель с места ДТП не скрывался, полиция на месте устанавливает обстоятельства аварии.
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ГУМВД по Московской областиМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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