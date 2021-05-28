https://ria.ru/20210528/priangare-1734522679.html

На реке Лене в Приангарье произошел разлив нефтепродуктов

На реке Лене в Приангарье произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 28.05.2021

На реке Лене в Приангарье произошел разлив нефтепродуктов

Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:06

2021-05-28T08:06

2021-05-28T12:10

река лена

происшествия

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ИРКУТСК, 28 мая — РИА Новости. Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте."Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится проверка", — сообщил собеседник агентства.Объем разлива пока устанавливается, его последствия устраняются. По итогам проверки будет принято правовое решение.

https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html

река лена

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

река лена, происшествия