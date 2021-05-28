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На реке Лене в Приангарье произошел разлив нефтепродуктов
На реке Лене в Приангарье произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 28.05.2021
На реке Лене в Приангарье произошел разлив нефтепродуктов
Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:06
2021-05-28T08:06
2021-05-28T12:10
река лена
происшествия
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ИРКУТСК, 28 мая — РИА Новости. Незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лена в Приангарье, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте."Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится проверка", — сообщил собеседник агентства.Объем разлива пока устанавливается, его последствия устраняются. По итогам проверки будет принято правовое решение.
https://ria.ru/20210414/neft-1728307004.html
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река лена, происшествия