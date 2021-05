https://ria.ru/20210528/premiya-1734589190.html

RT выиграл "Оскар индустрии дизайна" — премию D&AD

RT выиграл "Оскар индустрии дизайна" — премию D&AD - РИА Новости, 28.05.2021

RT выиграл "Оскар индустрии дизайна" — премию D&AD

RT завоевал одну из самых престижных премий в области дизайна и рекламы — D&AD (Design and Art Direction). РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:28

2021-05-28T14:28

2021-05-28T14:36

реклама

дизайн

телеканал rt

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734588009_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_d49208b109e760969c2d6c328e81a39e.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. RT завоевал одну из самых престижных премий в области дизайна и рекламы — D&AD (Design and Art Direction). Проект RT к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Бесконечное письмо" был удостоен "Деревянного карандаша" (аналог бронзовой награды) в категории "Письменный дизайн/Повествование" (Writing for Design/Storytelling). Созданный совместно с художниками-графиками Михаилом Соркиным и студентами Школы дизайна РАНХиГС проект сочетает строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе. Премия D&AD считается "Оскаром" в индустрии дизайна. "Бесконечное письмо" реализовано в рамках мультимедийного проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube. #СтраницыПобеды уже получили международные награды The Drum Awards for Online Media, ADC Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие.D&AD - престижная премия в области рекламы, дизайна, основанная в 1962 году. В состав жюри премии входят более 400 представителей профессионального сообщества со всего мира.

https://ria.ru/20210526/nagrady-1733988830.html

https://ria.ru/20210519/premiya-1732949981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реклама, дизайн, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945)