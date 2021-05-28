https://ria.ru/20210528/potok-1734602649.html

В Польше потребовали от Германии компенсации за "Северный поток — 2"

В Польше потребовали от Германии компенсации за "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.05.2021

В Польше потребовали от Германии компенсации за "Северный поток — 2"

Берлин должен выплатить Варшаве компенсацию из-за строительства "Северного потока — 2", заявил изданию Do Rzeczy бывший министр национальной обороны Польши Ян... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:18

2021-05-28T15:18

2021-05-28T15:54

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

дональд трамп

джо байден

сша

варшава

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Берлин должен выплатить Варшаве компенсацию из-за строительства "Северного потока — 2", заявил изданию Do Rzeczy бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс."Немцы потратили пять миллиардов евро на строительство "Северного потока", так что пусть они выделят пять миллиардов на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы. Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованы", — отметил он, связав укладку газопровода с наращиванием Россией вооружения. Как отметил экс-чиновник, президент США Джо Байден не понимает, что согласие на реализацию проекта провоцирует конфликт с Украиной и странами "Бухарестской девятки" (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва).По словам Парыса, бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп понимал интересы Европы куда лучше, чем Байден, который стремится любой ценой договориться с Москвой. Накануне Джо Байден заявил, что накладывать новые ограничения на российский проект контрпродуктивно, так как его строительство близко к завершению. Ранее Вашингтон уже отказался от санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее руководителя, посчитав, что это противоречит американским национальным интересам."Северный поток — 2" предполагает укладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Строительство вышло на финальную стадию. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210527/polsha-1734343035.html

https://ria.ru/20210528/matvienko-1734595088.html

россия

сша

варшава

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, сша, варшава