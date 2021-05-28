https://ria.ru/20210528/pomosch-1734672730.html

Госдеп запросил 255 миллионов долларов для помощи Украине

Госдеп запросил 255 миллионов долларов для помощи Украине - РИА Новости, 28.05.2021

Госдеп запросил 255 миллионов долларов для помощи Украине

Госдепартамент США запросил у конгресса 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе в части отражения "российской агрессии",... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:37

2021-05-28T20:37

2021-05-28T20:48

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Госдепартамент США запросил у конгресса 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе в части отражения "российской агрессии", говорится в опубликованном в пятницу бюджетном запросе госдепартамента."Украина - 255 миллионов долларов. Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - сказано в документе.Предполагается, что часть запрошенных госдепартаментом средств также должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности посредством реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности".Другим важным направлением американское дипведомство также рассматривает поддержку работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликтаСледующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.На фоне ситуации в Донбассе серьезно ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором называет РФ "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734467332.html

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россия, смм обсе, обсе, верховная рада украины, сша, киев, в мире