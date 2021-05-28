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Госдеп запросил 255 миллионов долларов для помощи Украине
Госдеп запросил 255 миллионов долларов для помощи Украине - РИА Новости, 28.05.2021
Госдеп запросил 255 миллионов долларов для помощи Украине
Госдепартамент США запросил у конгресса 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе в части отражения "российской агрессии",... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:37
2021-05-28T20:48
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Госдепартамент США запросил у конгресса 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе в части отражения "российской агрессии", говорится в опубликованном в пятницу бюджетном запросе госдепартамента."Украина - 255 миллионов долларов. Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - сказано в документе.Предполагается, что часть запрошенных госдепартаментом средств также должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности посредством реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности".Другим важным направлением американское дипведомство также рассматривает поддержку работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликтаСледующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.На фоне ситуации в Донбассе серьезно ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором называет РФ "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210528/zelenskiy-1734467332.html
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россия, смм обсе, обсе, верховная рада украины, сша, киев, в мире

Госдеп запросил 255 миллионов долларов для помощи Украине

20:37 28.05.2021 (обновлено: 20:48 28.05.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Госдепартамент США запросил у конгресса 255 миллионов долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине, в том числе в части отражения "российской агрессии", говорится в опубликованном в пятницу бюджетном запросе госдепартамента.
"Украина - 255 миллионов долларов. Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - сказано в документе.
Предполагается, что часть запрошенных госдепартаментом средств также должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности посредством реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности".
Другим важным направлением американское дипведомство также рассматривает поддержку работы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая следит за ходом конфликта
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