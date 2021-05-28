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В Польше назвали "Северный поток — 2" бомбой для Европы
В Польше назвали "Северный поток — 2" бомбой для Европы - РИА Новости, 28.05.2021
В Польше назвали "Северный поток — 2" бомбой для Европы
Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что "Северный поток — 2" увеличит зависимость Европы от российского газа. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:21
2021-05-28T14:05
россия
санкции
северный поток — 2
кшиштоф щерский
евросоюз
польша
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что "Северный поток — 2" увеличит зависимость Европы от российского газа.Обсуждая в эфире Польского радио решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против проекта чиновник сказал, что оно "основано на ошибочной оценке реальности".Особое беспокойство у него вызвал тот факт, что с окончанием строительства "Северного потока" Европа сможет получать из России больше газа. "Каждый газопровод имеет свой вентиль, и значит, что его можно будет закрыть на российской стороне. Значит, от момента, когда он будет завершен, Западная Европа или Европейский союз должны будут брать во внимание при принятии своих решений, что могут потерять доступ к российскому газу, от которого будут зависимы", — добавил Щерский.Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. Это будет газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в страны ЕС свой сжиженный природный газ и выступают против проекта. Вашингтон вводил санкции, однако Белый дом позже снял часть ограничений.
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россия, санкции, северный поток — 2, кшиштоф щерский, евросоюз, польша

В Польше назвали "Северный поток — 2" бомбой для Европы

12:21 28.05.2021 (обновлено: 14:05 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что "Северный поток — 2" увеличит зависимость Европы от российского газа.
Обсуждая в эфире Польского радио решение президента США Джо Байдена отказаться от санкций против проекта чиновник сказал, что оно "основано на ошибочной оценке реальности".

"Северный поток — 2" – это газовая бомба, заложенная под европейской интеграцией. Этот проект действительно взорвет или может взорвать Европейский союз", — добавил он.

Особое беспокойство у него вызвал тот факт, что с окончанием строительства "Северного потока" Европа сможет получать из России больше газа.
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"Каждый газопровод имеет свой вентиль, и значит, что его можно будет закрыть на российской стороне. Значит, от момента, когда он будет завершен, Западная Европа или Европейский союз должны будут брать во внимание при принятии своих решений, что могут потерять доступ к российскому газу, от которого будут зависимы", — добавил Щерский.
Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. Это будет газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в страны ЕС свой сжиженный природный газ и выступают против проекта. Вашингтон вводил санкции, однако Белый дом позже снял часть ограничений.
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РоссияСанкцииСеверный поток — 2Кшиштоф ЩерскийЕвросоюзПольша
 
 
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