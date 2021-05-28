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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210528/pmef-1734676340.html
Кремль ждет от ПМЭФ позитивных новостей об экономической жизни регионов
Кремль ждет от ПМЭФ позитивных новостей об экономической жизни регионов - РИА Новости, 28.05.2021
Кремль ждет от ПМЭФ позитивных новостей об экономической жизни регионов
В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:25
2021-05-28T21:59
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по инвестиционным проектам, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Традиционно, конечно, это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России... Внутренняя инвестиционная привлекательность - это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Вы знаете, что это неоднократно в последнее время обсуждалось на совещаниях, в том числе и с участием главы государства. Поэтому объяснимо участие регионов - многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам. Поэтому как правило мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, как много регионы получат от форума и какой для них будет итог.Вместе с тем Песков отметил, что на форуме будет большое внимание уделяться внешним инвестициям.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, экономика

Кремль ждет от ПМЭФ позитивных новостей об экономической жизни регионов

21:25 28.05.2021 (обновлено: 21:59 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Посетители в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по инвестиционным проектам, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Традиционно, конечно, это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России... Внутренняя инвестиционная привлекательность - это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Вы знаете, что это неоднократно в последнее время обсуждалось на совещаниях, в том числе и с участием главы государства. Поэтому объяснимо участие регионов - многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам. Поэтому как правило мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, как много регионы получат от форума и какой для них будет итог.
Вместе с тем Песков отметил, что на форуме будет большое внимание уделяться внешним инвестициям.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковЭкономика
 
 
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