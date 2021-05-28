https://ria.ru/20210528/pmef-1734676340.html

Кремль ждет от ПМЭФ позитивных новостей об экономической жизни регионов

Кремль ждет от ПМЭФ позитивных новостей об экономической жизни регионов - РИА Новости, 28.05.2021

Кремль ждет от ПМЭФ позитивных новостей об экономической жизни регионов

В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T21:25

2021-05-28T21:25

2021-05-28T21:59

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Кремле ожидают от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) позитивных новостей об экономической жизни регионов и договоренностей по инвестиционным проектам, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Традиционно, конечно, это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России... Внутренняя инвестиционная привлекательность - это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Вы знаете, что это неоднократно в последнее время обсуждалось на совещаниях, в том числе и с участием главы государства. Поэтому объяснимо участие регионов - многие из них участвуют в подписании разных документов по инвестпроектам. Поэтому как правило мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, как много регионы получат от форума и какой для них будет итог.Вместе с тем Песков отметил, что на форуме будет большое внимание уделяться внешним инвестициям.

https://ria.ru/20210528/pmef-1734667781.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, экономика