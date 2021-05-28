https://ria.ru/20210528/plastik-1734613845.html

Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью

Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью - РИА Новости, 28.05.2021

Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью

Поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести на рассмотрение Госдумы осенью,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:07

2021-05-28T16:07

2021-05-28T16:07

россия

виктория абрамченко

госдума рф

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести на рассмотрение Госдумы осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко."Осенью в Государственную думу будет внесены поправки в законодательство о запрете использования неперарабатываемого пластика", - сказали в пресс-службе.Ранее Абрамченко заявила, что цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы. Абрамченко сообщила, что запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика не отразится на ценах на товары и упаковку.По словам вице-премьера, производители той пластиковой продукции, которая подпадает под запрет, получат господдержку для перепрофилирования своих производств.

https://ria.ru/20210521/plastik-1733241139.html

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россия, виктория абрамченко, госдума рф, общество