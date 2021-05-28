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Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью
Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью - РИА Новости, 28.05.2021
Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью
Поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести на рассмотрение Госдумы осенью,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:07
2021-05-28T16:07
россия
виктория абрамченко
госдума рф
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести на рассмотрение Госдумы осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко."Осенью в Государственную думу будет внесены поправки в законодательство о запрете использования неперарабатываемого пластика", - сказали в пресс-службе.Ранее Абрамченко заявила, что цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы. Абрамченко сообщила, что запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика не отразится на ценах на товары и упаковку.По словам вице-премьера, производители той пластиковой продукции, которая подпадает под запрет, получат господдержку для перепрофилирования своих производств.
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россия, виктория абрамченко, госдума рф, общество

Проект о запрете неперерабатываемого пластика внесут в Госдуму осенью

16:07 28.05.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести на рассмотрение Госдумы осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Осенью в Государственную думу будет внесены поправки в законодательство о запрете использования неперарабатываемого пластика", - сказали в пресс-службе.
Ранее Абрамченко заявила, что цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы. Абрамченко сообщила, что запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика не отразится на ценах на товары и упаковку.
По словам вице-премьера, производители той пластиковой продукции, которая подпадает под запрет, получат господдержку для перепрофилирования своих производств.
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РоссияВиктория АбрамченкоГосдума РФОбщество
 
 
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