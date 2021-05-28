https://ria.ru/20210528/plastik-1734607097.html

Закон о запрете пластика можно принять осенью, заявили в Совфеде

Закон о запрете пластика можно принять осенью, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.05.2021

Закон о запрете пластика можно принять осенью, заявили в Совфеде

Закон о запрете в РФ пластиковых изделий при желании можно принять до конца года, но нужен переходный период вступления его в силу, заявил РИА Новости в пятницу РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:38

2021-05-28T15:38

2021-05-28T15:44

россия

алексей майоров

экономика

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Закон о запрете в РФ пластиковых изделий при желании можно принять до конца года, но нужен переходный период вступления его в силу, заявил РИА Новости в пятницу глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров."Закон можно принять и в осеннюю сессию, но нужен переходный период в течение года, чтобы предприниматели и бизнес подготовились к новым условиям", - сказал парламентарий.Он отметил, что эти нормы требуют экономической проработки, нельзя говорить о какой-то конкретной дате. "Есть фирмы, которые должны при вступлении новых требований в силу или перейти на другие материалы, или ликвидироваться". Кроме того, уже заключены контракты на международные поставки продукции, и все эти вопросы нужно обсуждать с предпринимателями и бизнесом.По мнению Майорова, такой масштабной работой может заниматься правительство, сенатор, при необходимости, готовы в ходе рассмотрения законопроекта подготовить свои поправки.

https://ria.ru/20210521/plastik-1733241139.html

https://ria.ru/20210528/palochki-1734568362.html

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россия, алексей майоров, экономика, общество