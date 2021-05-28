https://ria.ru/20210528/pkhuket-1734602381.html

На Пхукете с 1 июня смягчаются коронавирусные ограничения

На Пхукете с 1 июня смягчаются коронавирусные ограничения - РИА Новости, 28.05.2021

На Пхукете с 1 июня смягчаются коронавирусные ограничения

Власти провинции Пхукет приняли решение с 1 июня смягчить или отменить некоторые ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:30

2021-05-28T16:30

2021-05-28T16:34

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти провинции Пхукет приняли решение с 1 июня смягчить или отменить некоторые ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета "Новости Пхукета".Так, с 1 июня вернуться к работе смогут многие из ранее закрытых заведений. В частности, салоны красоты, спа, массажные, тату и пирсинга. Заработают и центры рыбалки, дайвинга и сноркелинга, ярмарки на пешеходных улицах, рынки, магазины розничной и оптовой торговли, в том числе и с опцией кафе. Откроются стадионы, парки, спортивные площадки, общественные пространства (без большого скопления людей или присутствия зрителей), поля для гольфа и тренировочные площадки (также без массового скопления людей и проведения соревнований).Однако PR-служба Пхукета подчеркнула, что открытия баров и пабов не планируется. Останется в силе и запрет на алкоголь в заведениях общепита. Для въезда на остров по-прежнему нужна справка о полной вакцинации или документ об отрицательном анализе на коронавирус (при прибытии авиатранспортом это требование не распространяется на детей до пяти лет). Однако если сейчас отрицательный тест действителен только в течение 72 часов, то с 1 июня срок будет увеличен до семи дней.

https://ria.ru/20210527/pattayya-1734379630.html

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