https://ria.ru/20210528/pfizer-1734643076.html
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer - РИА Новости, 28.05.2021
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало "зелёный свет" на использование в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:52
2021-05-28T17:52
2021-05-28T17:52
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вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало "зелёный свет" на использование в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12-15 лет, сообщил глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери."Комитет ЕМА сегодня одобрил использование вакцины от Pfizer/BioNTech среди подростков в возрасте 12-15 лет", - сказал он на брифинге.В начале мая регулятор сообщил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению вакцины Pfizer Comirnaty для подростков этой возрастной группы. В настоящее время она применяется для лиц от 16 лет.Затем агентство назначило на 28 мая внеочередное заседание профильного комитета, чтобы дать заключение по возможности применения прививки для подростков 12-15 лет.
https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734338782.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, pfizer, inc., вакцинация, в мире