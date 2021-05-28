Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/pfizer-1734643076.html
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer - РИА Новости, 28.05.2021
В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало "зелёный свет" на использование в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:52
2021-05-28T17:52
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
pfizer, inc.
вакцинация
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731298101_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f63090a8ca35371fe68da52857ff9be4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало "зелёный свет" на использование в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12-15 лет, сообщил глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери."Комитет ЕМА сегодня одобрил использование вакцины от Pfizer/BioNTech среди подростков в возрасте 12-15 лет", - сказал он на брифинге.В начале мая регулятор сообщил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению вакцины Pfizer Comirnaty для подростков этой возрастной группы. В настоящее время она применяется для лиц от 16 лет.Затем агентство назначило на 28 мая внеочередное заседание профильного комитета, чтобы дать заключение по возможности применения прививки для подростков 12-15 лет.
https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734338782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731298101_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_b78e9eaa47e07315b89e834444a26b31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, pfizer, inc., вакцинация, в мире

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

17:52 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛоготип Pfizer
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало "зелёный свет" на использование в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12-15 лет, сообщил глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери.
"Комитет ЕМА сегодня одобрил использование вакцины от Pfizer/BioNTech среди подростков в возрасте 12-15 лет", - сказал он на брифинге.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 22:48Распространение коронавируса
В AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок с Pfizer
В начале мая регулятор сообщил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению вакцины Pfizer Comirnaty для подростков этой возрастной группы. В настоящее время она применяется для лиц от 16 лет.
Затем агентство назначило на 28 мая внеочередное заседание профильного комитета, чтобы дать заключение по возможности применения прививки для подростков 12-15 лет.
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
23 марта, 15:06Инфографика
Лидеры и аутсайдеры мировой прививочной кампании от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвросоюзPfizer, Inc.ВакцинацияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:41Многодетная россиянка выиграла квартиру и тут же ее лишилась
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
Лента новостейМолния