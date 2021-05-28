https://ria.ru/20210528/pfizer-1734643076.html

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer - РИА Новости, 28.05.2021

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало "зелёный свет" на использование в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:52

2021-05-28T17:52

2021-05-28T17:52

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

евросоюз

pfizer, inc.

вакцинация

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) дало "зелёный свет" на использование в странах Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса для подростков 12-15 лет, сообщил глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери."Комитет ЕМА сегодня одобрил использование вакцины от Pfizer/BioNTech среди подростков в возрасте 12-15 лет", - сказал он на брифинге.В начале мая регулятор сообщил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению вакцины Pfizer Comirnaty для подростков этой возрастной группы. В настоящее время она применяется для лиц от 16 лет.Затем агентство назначило на 28 мая внеочередное заседание профильного комитета, чтобы дать заключение по возможности применения прививки для подростков 12-15 лет.

https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734338782.html

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2021

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, pfizer, inc., вакцинация, в мире