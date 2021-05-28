https://ria.ru/20210528/peskov-1734576616.html
Песков: Россия призвала выяснить реальные причины посадки рейса Ryanair
Песков: Россия призвала выяснить реальные причины посадки рейса Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021
Песков: Россия призвала выяснить реальные причины посадки рейса Ryanair
Россия после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске не прерывает ни с кем общение и углубляет диалог, при этом призывает к сбалансированному подходу для РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:04
2021-05-28T13:04
2021-05-28T13:04
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске не прерывает ни с кем общение и углубляет диалог, при этом призывает к сбалансированному подходу для выяснения реальных причин и реальной хронологии произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не могу сказать. Мы в данном случае находимся, мне кажется, в наиболее логичной ситуации, потому что сегодня мы не прекращаем ни с кем диалог, мы не прерываем ни с кем общение. Более того, мы углубляем наш диалог, и в рамках этого углубленного диалога президент (Владимир) Путин будет иметь возможность, что называется, от первоисточника получить информацию о произошедшем. А все эти расследования: представьте себе, ну будут десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более, что выводы были, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия каким-то образом расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.Он напомнил, что Россия с самого начала говорила о необходимости внимательного отношения к произошедшему и призывала к сбалансированному подходу."С самого начала мы говорили о необходимости очень внимательного отношения к произошедшему и необходимости сбалансированного подхода с тем, чтобы установить реальные причины и реальную хронологию произошедшего", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20210528/samolet-1734541323.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, дмитрий песков, минск, в мире
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия
после инцидента с посадкой самолета Ryanair
в Минске
не прерывает ни с кем общение и углубляет диалог, при этом призывает к сбалансированному подходу для выяснения реальных причин и реальной хронологии произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Я не могу сказать. Мы в данном случае находимся, мне кажется, в наиболее логичной ситуации, потому что сегодня мы не прекращаем ни с кем диалог, мы не прерываем ни с кем общение. Более того, мы углубляем наш диалог, и в рамках этого углубленного диалога президент (Владимир) Путин будет иметь возможность, что называется, от первоисточника получить информацию о произошедшем. А все эти расследования: представьте себе, ну будут десяток расследований. И к какому выводу они придут? Тем более, что выводы были, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия каким-то образом расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске.
Он напомнил, что Россия с самого начала говорила о необходимости внимательного отношения к произошедшему и призывала к сбалансированному подходу.
"С самого начала мы говорили о необходимости очень внимательного отношения к произошедшему и необходимости сбалансированного подхода с тем, чтобы установить реальные причины и реальную хронологию произошедшего", - подчеркнул Песков.