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Исследователи нашли еще одну пьесу Лопе де Веги

Исследователи нашли еще одну пьесу Лопе де Веги - РИА Новости, 28.05.2021

Исследователи нашли еще одну пьесу Лопе де Веги

Пьеса под названием "Я сделал то, что мог, судьба то, что захотела", которая ранее приписывалась другому автору, будет опубликована в Испании под именем ее... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:41

2021-05-28T16:41

2021-05-28T17:19

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МАДРИД, 28 мая – РИА Новости. Пьеса под названием "Я сделал то, что мог, судьба то, что захотела", которая ранее приписывалась другому автору, будет опубликована в Испании под именем ее реального, как установили исследователи, создателя - Лопе де Веги.Произведение хранится в Национальной библиотеке - первое издание (editio princeps) севильской типографии Франсиско де Лира (1632-1634), а также две копии XVIII века, в качестве автора фигурирует Мигель Бермундес.Профессор испанской литературы Женевского университета Абраам Мадроняль смог доказать, что пьеса принадлежит Лопе де Веге. "В исследовании применялся широкий спектр факторов, с тем чтобы получить как можно больше указаний на авторство, для чего использовались как традиционные ресурсы филологии, так и ресурсы, предоставленные в последнее время цифровыми технологиями", - говорится в сообщении Университета Вальядолида.Мадроняль установил, что сотни выражений и даже целые строфы в этой комедии полностью совпадают с выражениями в других произведениях де Веги.Университет Вальядолида совместно с мэрией Ольмедо собирается переиздать произведение под авторством самого известного испанского драматурга.

https://ria.ru/20210219/ideal-1598067260.html

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новости культуры, лопе де вега, вальядолид, испания, наука