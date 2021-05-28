https://ria.ru/20210528/palochki-1734568362.html

Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек в России

Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек в России - РИА Новости, 28.05.2021

Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек в России

В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:39

2021-05-28T12:39

2021-05-28T17:04

россия

виктория абрамченко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.Также Абрамченко выразила надежду на то, что результаты реформы станут заметны в 2024 году.По ее словам, к 2030 году за счет развития индустрии замкнутого цикла, которая предусматривает переработку товаров после окончания их срока службы, в стране появится около ста тысяч новых рабочих мест.Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что 94 процента бытовых отходов свозится на полигоны. Как отмечается в национальном проекте "Экология", к 2030 году этот показатель должен сократиться до 50 процентов.В России реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами началась в 2017-м. Она подразумевает, что к концу следующего десятилетия в стране удастся внедрить раздельный сбор мусора, жесткие санкции за нарушение правил утилизации и ввести запрет на захоронение отходов, пригодных к переработке.

https://ria.ru/20210528/butsaev-1734545441.html

https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html

россия

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2021

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россия, виктория абрамченко, общество