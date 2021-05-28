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Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек в России
Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек в России - РИА Новости, 28.05.2021
Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек в России
В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:39
2021-05-28T12:39
2021-05-28T17:04
россия
виктория абрамченко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.Также Абрамченко выразила надежду на то, что результаты реформы станут заметны в 2024 году.По ее словам, к 2030 году за счет развития индустрии замкнутого цикла, которая предусматривает переработку товаров после окончания их срока службы, в стране появится около ста тысяч новых рабочих мест.Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что 94 процента бытовых отходов свозится на полигоны. Как отмечается в национальном проекте "Экология", к 2030 году этот показатель должен сократиться до 50 процентов.В России реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами началась в 2017-м. Она подразумевает, что к концу следующего десятилетия в стране удастся внедрить раздельный сбор мусора, жесткие санкции за нарушение правил утилизации и ввести запрет на захоронение отходов, пригодных к переработке.
https://ria.ru/20210528/butsaev-1734545441.html
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россия, виктория абрамченко, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости.
В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко
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"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала она на заседании Невского международного экологического конгресса (НМЭК).
Также Абрамченко выразила надежду на то, что результаты реформы станут заметны в 2024 году.
По ее словам, к 2030 году за счет развития индустрии замкнутого цикла, которая предусматривает переработку товаров после окончания их срока службы, в стране появится около ста тысяч новых рабочих мест.
Ранее глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что 94 процента бытовых отходов свозится на полигоны. Как отмечается в национальном проекте "Экология", к 2030 году этот показатель должен сократиться до 50 процентов.
В России реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами началась в 2017-м. Она подразумевает, что к концу следующего десятилетия в стране удастся внедрить раздельный сбор мусора, жесткие санкции за нарушение правил утилизации и ввести запрет на захоронение отходов, пригодных к переработке.