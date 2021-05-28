Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/otkrytost-1734512943.html
Счетная палата назвала самые открытые органы власти
Счетная палата назвала самые открытые органы власти - РИА Новости, 28.05.2021
Счетная палата назвала самые открытые органы власти
В России наметился рост открытости среди органов государственной власти, говорится в докладе "Открытость государства в России – 2021", опубликованном Счетной... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T00:16
2021-05-28T00:16
россия
счетная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_32:0:1991:1102_1920x0_80_0_0_48a193b0011f785f8b79965b7897b8a4.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России наметился рост открытости среди органов государственной власти, говорится в докладе "Открытость государства в России – 2021", опубликованном Счетной палатой по итогам совместного исследования с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.Эксперты оценивали органы власти по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. В результате три ведомства получили наивысшую оценку ААА, то есть показали высокую открытость по всем направлениям, – это Росстат, Росреестр и Росавтодор.Авторы исследования отмечают, что в 2021 году произошел значительный рост открытости ФОИВ. Если в прошлом году ведомствами с высокой степенью открытости были признаны только три госоргана из 70, то в этом – уже 21. "Впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах", - говорится в документе.Большинство министерств и ведомств относятся к категории среднего уровня открытости – такими по итогам анализа этого года были признаны 40 госорганов. Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять ФОИВ, большая часть из которых относится к силовому блоку, чья работа связана с национальной безопасностью и секретной информацией: это, в частности, ФСБ, ФСО, СВР и Минобороны."Важной характеристикой следующего этапа открытости является усиление координации этой работы со стороны правительства. Как мы писали еще в первом докладе 2019 года, общепризнанным в мировой практике подходом к развитию открытости является "централизация" открытости, координация этой работы на уровне всего правительства, с учетом разных требований по открытости для разных ведомств", – сказал он.
https://ria.ru/20210527/privatizatsiya-1734343685.html
https://ria.ru/20210331/roskosmos-1603607853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_277:0:1746:1102_1920x0_80_0_0_c5e993a85c694cda0569ec2b557d4d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, счетная палата рф, общество

Счетная палата назвала самые открытые органы власти

00:16 28.05.2021
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России наметился рост открытости среди органов государственной власти, говорится в докладе "Открытость государства в России – 2021", опубликованном Счетной палатой по итогам совместного исследования с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.
Эксперты оценивали органы власти по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. В результате три ведомства получили наивысшую оценку ААА, то есть показали высокую открытость по всем направлениям, – это Росстат, Росреестр и Росавтодор.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 00:46
Счетная палата сообщила о неэффективности приватизации в России
Авторы исследования отмечают, что в 2021 году произошел значительный рост открытости ФОИВ. Если в прошлом году ведомствами с высокой степенью открытости были признаны только три госоргана из 70, то в этом – уже 21. "Впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах", - говорится в документе.
Большинство министерств и ведомств относятся к категории среднего уровня открытости – такими по итогам анализа этого года были признаны 40 госорганов. Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять ФОИВ, большая часть из которых относится к силовому блоку, чья работа связана с национальной безопасностью и секретной информацией: это, в частности, ФСБ, ФСО, СВР и Минобороны.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:02
Счетная палата не выявила нецелевых трат бюджета у "Роскосмоса"
"Несмотря на рост открытости ведомств, который показывает наш анализ, конечно, вряд ли стоит останавливаться на достигнутом. Мы изначально позиционировали методику данного исследования как, по сути, оценку первого этапа развития открытости государства. То, что ведомства показывают хорошую динамику, внушает уверенность, что можно идти дальше, оценивать не только по формальным критериям", – прокомментировал директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов, чьи слова приводит ведомство.
"Важной характеристикой следующего этапа открытости является усиление координации этой работы со стороны правительства. Как мы писали еще в первом докладе 2019 года, общепризнанным в мировой практике подходом к развитию открытости является "централизация" открытости, координация этой работы на уровне всего правительства, с учетом разных требований по открытости для разных ведомств", – сказал он.
 
РоссияСчетная палата РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Подрядчик "треснувшего по швам" дома во Владивостоке починит его фасад
02:29NYT: в США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы
02:23WP: Турция повлияла на позицию НАТО по Белоруссии
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
Лента новостейМолния