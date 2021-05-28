https://ria.ru/20210528/otkrytost-1734512943.html

Счетная палата назвала самые открытые органы власти

Счетная палата назвала самые открытые органы власти - РИА Новости, 28.05.2021

Счетная палата назвала самые открытые органы власти

В России наметился рост открытости среди органов государственной власти, говорится в докладе "Открытость государства в России – 2021", опубликованном Счетной... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T00:16

2021-05-28T00:16

2021-05-28T00:16

россия

счетная палата рф

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России наметился рост открытости среди органов государственной власти, говорится в докладе "Открытость государства в России – 2021", опубликованном Счетной палатой по итогам совместного исследования с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.Эксперты оценивали органы власти по трем направлениям: открытость информации, открытые данные и открытый диалог. В результате три ведомства получили наивысшую оценку ААА, то есть показали высокую открытость по всем направлениям, – это Росстат, Росреестр и Росавтодор.Авторы исследования отмечают, что в 2021 году произошел значительный рост открытости ФОИВ. Если в прошлом году ведомствами с высокой степенью открытости были признаны только три госоргана из 70, то в этом – уже 21. "Впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах", - говорится в документе.Большинство министерств и ведомств относятся к категории среднего уровня открытости – такими по итогам анализа этого года были признаны 40 госорганов. Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять ФОИВ, большая часть из которых относится к силовому блоку, чья работа связана с национальной безопасностью и секретной информацией: это, в частности, ФСБ, ФСО, СВР и Минобороны."Важной характеристикой следующего этапа открытости является усиление координации этой работы со стороны правительства. Как мы писали еще в первом докладе 2019 года, общепризнанным в мировой практике подходом к развитию открытости является "централизация" открытости, координация этой работы на уровне всего правительства, с учетом разных требований по открытости для разных ведомств", – сказал он.

https://ria.ru/20210527/privatizatsiya-1734343685.html

https://ria.ru/20210331/roskosmos-1603607853.html

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россия, счетная палата рф, общество