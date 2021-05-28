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Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 28.05.2021
Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:39
2021-05-28T10:52
россия
фомнибус
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По данным опроса, 60% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 30% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 10% затруднились ответить.Как считают 62% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 23% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 мая среди 1,5 тысячи респондентов респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос

10:39 28.05.2021 (обновлено: 10:52 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, 60% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 30% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 10% затруднились ответить.
Как считают 62% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 23% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 мая среди 1,5 тысячи респондентов респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РоссияФОМнибусФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
 
 
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