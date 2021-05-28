https://ria.ru/20210528/opros-1734540622.html

Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 28.05.2021

Путину доверяют 60 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T10:39

2021-05-28T10:39

2021-05-28T10:52

россия

фомнибус

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).По данным опроса, 60% респондентов заявили, что "скорее доверяют" президенту, 30% опрошенных "скорее не доверяют" главе государства, еще 10% затруднились ответить.Как считают 62% опрошенных, Путин "скорее хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 23% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 мая среди 1,5 тысячи респондентов респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20210304/putin-1599937765.html

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россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин, общество