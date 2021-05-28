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В России планируют ввести новую систему оплаты труда медработников к 2023 году
В России планируют ввести новую систему оплаты труда медработников к 2023 году - РИА Новости, 28.05.2021
В России планируют ввести новую систему оплаты труда медработников к 2023 году
Министерство труда и социальной защиты разработало проект новых правил оплаты труда для работников сферы здравоохранения, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:50
2021-05-28T08:50
2021-05-28T11:03
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты разработало проект новых правил оплаты труда для работников сферы здравоохранения, сообщает "Коммерсант".Документ представили на заседании рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям. Из него следует, что новую систему опробуют с ноября 2021-го по март 2022 года в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, а также в Севастополе. Зарплату работников больниц и поликлиник будут рассчитывать с учетом коэффициентов дифференциации окладов и экономического развития региона. Их разработают к августу 2021 года, уточнила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова."Наша задача — с помощью этих коэффициентов выровнять ситуацию с зарплатами медработников, чтобы избежать дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом. Однако полностью равными в различных регионах они не будут", — отметила она.Минтруд планирует подвести итоги пилотного проекта к концу июня следующего года. Тогда же хотят подготовить постановление для внедрения новой системы оплаты во всей сфере здравоохранения, при этом полный переход на нее ожидается не ранее 2023-го.
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