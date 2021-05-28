https://ria.ru/20210528/oneweb-1734684381.html

OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года

OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года - РИА Новости, 29.05.2021

OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года

Британская компания OneWeb сможет предоставлять услуги связи на территории России в конце 2021 года, заявил коммерческий директор компании в России Михаил... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T23:29

2021-05-28T23:29

2021-05-29T00:09

наука

россия

восточный

oneweb

космос - риа наука

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Британская компания OneWeb сможет предоставлять услуги связи на территории России в конце 2021 года, заявил коммерческий директор компании в России Михаил Кайгородов."Восьмой пуск (в июле в рамках программы OneWeb - ред.) с космодрома Восточный позволит нарастить спутниковую группировку до 254 космических аппаратов и обеспечить покрытие земной поверхности выше 50 градусов северной широты, включая арктическую зону и практически всю территорию РФ", - сказал он в видео в YouTube-канале "Роскосмоса"."Далее после завершения альфа- и бета-тестирования системы в четвёртом квартале текущего года OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории", - добавил Кайгородов.Он рассказал, что компания планирует разместить в РФ три наземные станции системы."OneWeb готова не только предоставить необходимую документацию для принятия решения (российским - ред.) регулятором о выделении частот, но и развернуть (в РФ - ред.) временный сегмент инфраструктуры для всестороннего исследования технических характеристик сети, а также соответствия заявленных параметров реальным, которые OneWeb может предоставить для российских клиентов, потенциальных партнёров, в том числе для регулирующих органов", - сказал Кайгородов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.

https://ria.ru/20210520/roskosmos-1733057062.html

https://ria.ru/20210522/amur-1733472485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, oneweb, космос - риа наука, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика