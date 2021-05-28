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Наука
https://ria.ru/20210528/oneweb-1734684381.html
OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года - РИА Новости, 29.05.2021
OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
Британская компания OneWeb сможет предоставлять услуги связи на территории России в конце 2021 года, заявил коммерческий директор компании в России Михаил... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T23:29
2021-05-29T00:09
наука
россия
восточный
oneweb
космос - риа наука
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
экономика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Британская компания OneWeb сможет предоставлять услуги связи на территории России в конце 2021 года, заявил коммерческий директор компании в России Михаил Кайгородов."Восьмой пуск (в июле в рамках программы OneWeb - ред.) с космодрома Восточный позволит нарастить спутниковую группировку до 254 космических аппаратов и обеспечить покрытие земной поверхности выше 50 градусов северной широты, включая арктическую зону и практически всю территорию РФ", - сказал он в видео в YouTube-канале "Роскосмоса"."Далее после завершения альфа- и бета-тестирования системы в четвёртом квартале текущего года OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории", - добавил Кайгородов.Он рассказал, что компания планирует разместить в РФ три наземные станции системы."OneWeb готова не только предоставить необходимую документацию для принятия решения (российским - ред.) регулятором о выделении частот, но и развернуть (в РФ - ред.) временный сегмент инфраструктуры для всестороннего исследования технических характеристик сети, а также соответствия заявленных параметров реальным, которые OneWeb может предоставить для российских клиентов, потенциальных партнёров, в том числе для регулирующих органов", - сказал Кайгородов.В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
https://ria.ru/20210520/roskosmos-1733057062.html
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россия, восточный, oneweb, космос - риа наука, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика

OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года

23:29 28.05.2021 (обновлено: 00:09 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Британская компания OneWeb сможет предоставлять услуги связи на территории России в конце 2021 года, заявил коммерческий директор компании в России Михаил Кайгородов.
"Восьмой пуск (в июле в рамках программы OneWeb - ред.) с космодрома Восточный позволит нарастить спутниковую группировку до 254 космических аппаратов и обеспечить покрытие земной поверхности выше 50 градусов северной широты, включая арктическую зону и практически всю территорию РФ", - сказал он в видео в YouTube-канале "Роскосмоса".
"Далее после завершения альфа- и бета-тестирования системы в четвёртом квартале текущего года OneWeb будет готова полностью к оказанию коммерческих услуг на этой территории", - добавил Кайгородов.
Он рассказал, что компания планирует разместить в РФ три наземные станции системы.
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"OneWeb готова не только предоставить необходимую документацию для принятия решения (российским - ред.) регулятором о выделении частот, но и развернуть (в РФ - ред.) временный сегмент инфраструктуры для всестороннего исследования технических характеристик сети, а также соответствия заявленных параметров реальным, которые OneWeb может предоставить для российских клиентов, потенциальных партнёров, в том числе для регулирующих органов", - сказал Кайгородов.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом российских требований по национальной безопасности.
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