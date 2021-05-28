https://ria.ru/20210528/okroshka-1734518725.html

Назван самый дешевый вариант окрошки

Назван самый дешевый вариант окрошки - РИА Новости, 28.05.2021

Назван самый дешевый вариант окрошки

Самая дешевая вариация популярной в России окрошки основана на газированной минеральной воде, а самая дорогая - на квасе с говядиной, следует из исследования... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T05:09

2021-05-28T05:09

2021-05-28T05:09

россия

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самая дешевая вариация популярной в России окрошки основана на газированной минеральной воде, а самая дорогая - на квасе с говядиной, следует из исследования сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров "CберМаркет".Цена окрошки на порцию на 4-5 человек на газированной минеральной воде составляет 426 рублей, а вариация блюда на квасе с мясом говядины - 702 рубля (из них 364 рубля - цена 300 граммов охлажденного мяса).Такой же рецепт окрошки, но на кефире будет дешевле - за него надо отдать 506 рублей. Для тех, кто не ест мясо, есть рецепт окрошки на квасе с консервированным тунцом - он обойдется в 513 рублей, а вегетарианская окрошка на квасе на нутовой колбасе и без яиц будет стоить 587 рублей.Цены указаны на май 2021 года по данным более 65 ритейлеров, с которыми сотрудничает сервис.

https://ria.ru/20200709/1574086274.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574056203.html

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