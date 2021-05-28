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Назван самый дешевый вариант окрошки
Назван самый дешевый вариант окрошки - РИА Новости, 28.05.2021
Назван самый дешевый вариант окрошки
Самая дешевая вариация популярной в России окрошки основана на газированной минеральной воде, а самая дорогая - на квасе с говядиной, следует из исследования... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T05:09
2021-05-28T05:09
россия
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самая дешевая вариация популярной в России окрошки основана на газированной минеральной воде, а самая дорогая - на квасе с говядиной, следует из исследования сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров "CберМаркет".Цена окрошки на порцию на 4-5 человек на газированной минеральной воде составляет 426 рублей, а вариация блюда на квасе с мясом говядины - 702 рубля (из них 364 рубля - цена 300 граммов охлажденного мяса).Такой же рецепт окрошки, но на кефире будет дешевле - за него надо отдать 506 рублей. Для тех, кто не ест мясо, есть рецепт окрошки на квасе с консервированным тунцом - он обойдется в 513 рублей, а вегетарианская окрошка на квасе на нутовой колбасе и без яиц будет стоить 587 рублей.Цены указаны на май 2021 года по данным более 65 ритейлеров, с которыми сотрудничает сервис.
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россия, общество

Назван самый дешевый вариант окрошки

05:09 28.05.2021
 
© Depositphotos / lisovskayaОкрошка
Окрошка - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Depositphotos / lisovskaya
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самая дешевая вариация популярной в России окрошки основана на газированной минеральной воде, а самая дорогая - на квасе с говядиной, следует из исследования сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров "CберМаркет".
"К началу летнего сезона онлайн-сервис доставки продуктов определил, сколько будут стоить разные варианты окрошки, если готовить ее самостоятельно. Самый дорогой вариант - на квасе с говядиной, самый дешевый - окрошка на газированной воде", - говорится в сообщении.
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Шеф-повар назвал альтернативу окрошке
Цена окрошки на порцию на 4-5 человек на газированной минеральной воде составляет 426 рублей, а вариация блюда на квасе с мясом говядины - 702 рубля (из них 364 рубля - цена 300 граммов охлажденного мяса).
"Классический рецепт окрошки состоит из кваса, картофеля, колбасы, яиц, огурцов и редиса, зелени. Блюдо обычно подается со сметаной. Такая окрошка на квасе в 2021 году будет стоить 521 рубль на порцию на 4-5 человек", - добавляется в сообщении.
Такой же рецепт окрошки, но на кефире будет дешевле - за него надо отдать 506 рублей. Для тех, кто не ест мясо, есть рецепт окрошки на квасе с консервированным тунцом - он обойдется в 513 рублей, а вегетарианская окрошка на квасе на нутовой колбасе и без яиц будет стоить 587 рублей.
Цены указаны на май 2021 года по данным более 65 ритейлеров, с которыми сотрудничает сервис.
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