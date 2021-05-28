https://ria.ru/20210528/nyanya-1734520027.html

Эксперты рассказали, как правильно выбрать няню

Эксперты рассказали, как правильно выбрать няню - РИА Новости, 28.05.2021

Эксперты рассказали, как правильно выбрать няню

Сегодня даже неработающие родители в декрете часто нуждаются в помощи няни, однако выбрать подходящего специалиста может быть непросто – при этом нужно быть... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:03

2021-05-28T07:03

2021-05-28T07:03

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/102935/39/1029353943_0:275:5280:3245_1920x0_80_0_0_cd84933be56f1f9432fa2aa31e30042d.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сегодня даже неработающие родители в декрете часто нуждаются в помощи няни, однако выбрать подходящего специалиста может быть непросто – при этом нужно быть готовым к пробному периоду, чтобы посмотреть, как няня общается с ребенком, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги.С будущей няней нужно обязательно назначить встречу. Пусть это будет знакомство за чашкой кофе или собеседование – какой формат комфортнее. Ключевое здесь: встретиться лично. Перед встречей необходимо составить список вопросов для обсуждения - это поможет понять, что за человек няня, какие у нее представления о воспитании, совпадают ли они с вашими, а также узнать, о ее опыте и квалификации, советуют специалисты.Будет неплохо поискать няню по соседству - так не нужно будет тратить деньги на "проживание", но няня при этом будет в доступе и сможет оперативно помочь. Самой няне тоже будет удобнее не ездить к вам с другого конца города. Однако даже если няня вам очень понравилась, важно посмотреть, как они с ребенком ладят, подходят ли друг другу. Нужно быть готовым к тому, что сын или дочка тоже участвуют в процессе выбора. Ведь самое главное, чтобы им было комфортно.

https://ria.ru/20210505/nyanya-1730735035.html

https://ria.ru/20210513/nyanya-1732078687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество