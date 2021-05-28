Эксперты рассказали, как правильно выбрать няню
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сегодня даже неработающие родители в декрете часто нуждаются в помощи няни, однако выбрать подходящего специалиста может быть непросто – при этом нужно быть готовым к пробному периоду, чтобы посмотреть, как няня общается с ребенком, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги.
"Подыскивая няню, лучше не пытаться найти универсального солдата. Скорее всего этот путь приведет вас к разочарованию. Определитесь со своими приоритетами и ответьте на вопрос: кто вам нужен? Это может быть воспитатель, который займется развитием ребенка, или человек с медицинскими знаниями, чтобы следить за здоровьем малыша, а может, просто веселая студентка: с ней ребенку будет легко найти общий язык", - советуют эксперты.
С будущей няней нужно обязательно назначить встречу. Пусть это будет знакомство за чашкой кофе или собеседование – какой формат комфортнее. Ключевое здесь: встретиться лично. Перед встречей необходимо составить список вопросов для обсуждения - это поможет понять, что за человек няня, какие у нее представления о воспитании, совпадают ли они с вашими, а также узнать, о ее опыте и квалификации, советуют специалисты.
"Возможно, не так просто рассказывать о себе и своей семье едва знакомому человеку, но контракт с няней – двусторонняя договоренность. Расскажите, как вы живете, что для вас важно, какой у вас ребенок и с чем именно нужна помощь. Так будет проще найти общий язык и понимание с потенциальной няней и решить, подходите ли вы друг другу", - дают рекомендацию эксперты.
13 мая, 10:24Мэри Поппинс или монстр: как выбрать нянюПсихическое заболевание можно умело маскировать. Особенно это удается женщинам. Гюльчехра Бобокулова три года жила в семье и ухаживала за 4-летней Настей. Однажды она обезглавила воспитанницу и подожгла дом. Еще одна трагедия произошла в Тюмени, когда 23-летняя няня похитила и убила в лесу пятимесячного ребенка.
Будет неплохо поискать няню по соседству - так не нужно будет тратить деньги на "проживание", но няня при этом будет в доступе и сможет оперативно помочь. Самой няне тоже будет удобнее не ездить к вам с другого конца города. Однако даже если няня вам очень понравилась, важно посмотреть, как они с ребенком ладят, подходят ли друг другу. Нужно быть готовым к тому, что сын или дочка тоже участвуют в процессе выбора. Ведь самое главное, чтобы им было комфортно.
"Будет это работа, готовка, занятие спортом или чтение книги, помните, что няня помогает вам не только присмотреть за детьми, но и отвлечься, сменить деятельность и набраться сил. Используйте это время с пользой для себя, ведь нет ничего важнее для ребенка, чем довольная отдохнувшая мама", - заключили эксперты.