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Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда

Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда - РИА Новости, 28.05.2021

Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда

От Москвы до Великого Новгорода — 600 километров, от Санкт-Петербурга — всего 200. Это расстояние стоит преодолеть, чтобы в выходные погулять по одному из самых РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:00

2021-05-28T08:00

2021-05-28T08:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. От Москвы до Великого Новгорода — 600 километров, от Санкт-Петербурга — всего 200. Это расстояние стоит преодолеть, чтобы в выходные погулять по одному из самых древних городов России (ему более 1100 лет), увидеть храмы домонгольского периода с уникальными фресками и необычные музеи. Где искать удачу, место силы, вкусную еду и комфортабельный пляж — в материале РИА Новости.За стенами ДетинцаВ первый день, конечно, нужно посмотреть самые главные достопримечательности: Новгородский кремль — Детинец — и Ярославово дворище. Тем более что они рядом — на противоположных берегах реки Волхов.Детинец — один из немногих в России кремлей, сохранивших первоначальный облик с XI века. Можно подняться на крепостную стену и с пятнадцатиметровой высоты осмотреть окрестности.А потом спуститься и полюбоваться хорошо сохранившимися фресками XI века в соборе Святой Софии.В дни православных праздников в храм можно зайти через Магдебургские ворота (их еще называют Полоцкими, Корсунскими). По легенде, это воинский трофей новгородцев, привезенный из Европы. Рельефные изображение на них не православные, а католические, ручки — в виде звериных морд, в пасти которых — головы грешников.Рядом с Софийским собором — Владычная (или Грановитая) палата XV века, одна из самых старых сохранившихся гражданских построек Руси. Сейчас там проходят две выставки — "Палата архиепископа Евфимия II" и "Ювелирное искусство VI-XVII веков". Про последнюю туристка из Москвы Анна Шамахова говорит: "Столько золота и украшений с драгоценностями в одном месте я не видела никогда в жизни!"На территории кремля расположен главный корпус Новгородского музея-заповедника. На первом этаже в нескольких залах представлена история Новгорода — от неолита до XVII века. Здесь — богатые коллекции древних монет, икон XI-XVIII веков, картинная галерея.У входа в здание — монумент "Тысячелетие России", гигантский шар-держава на колокольном постаменте. Вокруг — шесть скульптурных групп из 128 фигур исторических личностей, значимых в российской истории.У туристов это популярное место для фотосессий, в кадр попадает и величественный Софийский собор.Место вече и торгаЗа пешеходным мостом, на противоположном берегу реки Волхов, расположены Ярославово дворище и Торг, основанные в XI веке. Первое назвали в честь Ярослава Мудрого, который жил здесь в княжеском дворце. Тут же собиралось вече, а позднее велась активная торговля.На небольшой территории дворища — целых семь церквей. Их строили на деньги купцов, у которых был вовсе не религиозный интерес. Дело в том, что в те времена православные из камня могли возводить только храмы. И новгородские торговцы нашли выход: на первом этаже хранили товары, а на втором шли службы, рассказывает гид Ирина Сизова.Вокруг церкви Параскевы Пятницы была вытоптана дорожка: по легенде, удача в делах ждала тех, кто сосчитает все углы здания. "Говорят, что их 550, но я больше 270 не увидела", — рассказывает экскурсовод.В историческом центре Новгорода есть где погулять. Вокруг Детинца разбит парк. Летом там купаются, загорают на оборудованном у моста пляже или катаются на кораблике.Вечером можно послушать музыку в филармонии, расположенной внутри кремля, или спеть в караоке и потанцевать — на набережной пришвартован ресторан "Фрегат Флагман".Рядом с ним — очередь: путешественники делают селфи с бронзовым "памятником уставшей туристке". Она присела на гранитное ограждение, сбросила обувь и запрокинула голову.У скульптуры два прозвища — "Девушка с босоножками" и "Девушка с соском" (который отчетливо виден). Говорят, нужно положить ей монетку в туфельку — на удачу.Играем на гуслях, мелем зерно и гуляем в местах силыВо второй день в Новгороде тоже скучно не будет.Сходите в Центр музыкальных древностей имени Владимира Поветкина. Там — гусли, свистульки, гудки, сопели, трещотки, бубенчики X-XV веков, рассказывает гид Денис Репкин. Можно и самим поиграть на их современных копиях."Недалеко — уютный Киномузей Валерия Рубцова: старинные камеры и проекторы, пленки, монтажные столы, советские книги, открытки, сувениры. Экспонаты можно трогать, рассматривать", — говорит гид Наталья Шишкина. А еще посетителей учат создавать звуковые эффекты для фильмов, в выходные — приглашают на кинопоказы. В коллекции музея — личные вещи актеров Ирины Алферовой и Александра Абдулова, автографы Людмилы Гурченко и Татьяны Самойловой, рация, которая была у Владимира Высоцкого в фильме "Вертикаль".Смолоть зерно и из полученной муки испечь лепешку, запив ее кофе, собственноручно перемолотым на старинных камнях, можно в единственном в мире Музее каменных жерновов, говорит Денис Репкин. Там — 120 экспонатов весом от пяти до 180 килограммов.В Музейном цехе фарфора, расположенном на территории недействующего Десятинного монастыря, можно увидеть процесс производства и коллекцию знаменитых кузнецовских изделий. А на мастер-классе — расписать блюдо, поставить клеймо и привезти домой в качестве сувенира, рассказывает Наталья Шишкина.Фрески Феофана Грека, который расписывал Архангельский и Благовещенский соборы Московского кремля, можно увидеть в церкви Спаса Преображения на улице Ильина, говорит Денис Репкин. Сейчас вокруг — реконструкция, но уже осенью здесь будет пешеходная зона.Если хочется уединения, отправляйтесь в Перынский скит, это в шести километрах от города, советует Наталья Шишкина. Там находилось крупнейшее языческое святилище восточных славян — капище бога-громовержца Перуна. Его считают местом силы. "Атмосфера непередаваемая. Экскурсию проводит живущий там инок-монах, отец Дмитрий, — рассказывает гид. — Прогуляйтесь вокруг скита по лесной тропе. На пути встретите таблички с информацией о местных птицах, растениях".В пяти километрах от города — музей народного деревянного зодчества "Витославлицы". Там деревянные церкви и крестьянские избы: можно войти внутрь, рассмотреть утварь, интерьеры. И не только жилые дома, но и бани, амбары, кузницы, конюшни, везде — своя экспозиция.Что купить и где поесть"Самое популярное место сейчас — ресторан Zavod. Тут вкусная еда и фирменные напитки — настойки на натуральных ягодах", — говорит Наталья Шишкина. Из окон ресторана "Чародейка" — панорамный вид на Софийскую площадь. За блюдами авторской кухни отправляйтесь в рестобар "Наffига козе баян?!" А за изысками поезжайте за город — в гостиничный комплекс "Юрьевское подворье".Попробовать местного ильменского судака в кафе "Сударушка", рядом с Ярославовым дворищем, рекомендует Денис Репкин. Живые концерты — в клубе "Папа Бар" и Jazz & Blues Loft Bar, добавляет он.Популярные съедобные новгородские сувениры — печатный пряник от "Новгородхлеба", настойки и бальзамы завода "Алкон", мед, сбитень, чай, варенье из сосновых шишек. Еще туристы увозят изделия из бересты и глины, текстиль, украшенный крестецкой строчкой, и валдайские колокольчики.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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