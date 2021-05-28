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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html
Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда
Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда - РИА Новости, 28.05.2021
Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда
От Москвы до Великого Новгорода — 600 километров, от Санкт-Петербурга — всего 200. Это расстояние стоит преодолеть, чтобы в выходные погулять по одному из самых РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. От Москвы до Великого Новгорода — 600 километров, от Санкт-Петербурга — всего 200. Это расстояние стоит преодолеть, чтобы в выходные погулять по одному из самых древних городов России (ему более 1100 лет), увидеть храмы домонгольского периода с уникальными фресками и необычные музеи. Где искать удачу, место силы, вкусную еду и комфортабельный пляж — в материале РИА Новости.За стенами ДетинцаВ первый день, конечно, нужно посмотреть самые главные достопримечательности: Новгородский кремль — Детинец — и Ярославово дворище. Тем более что они рядом — на противоположных берегах реки Волхов.Детинец — один из немногих в России кремлей, сохранивших первоначальный облик с XI века. Можно подняться на крепостную стену и с пятнадцатиметровой высоты осмотреть окрестности.А потом спуститься и полюбоваться хорошо сохранившимися фресками XI века в соборе Святой Софии.В дни православных праздников в храм можно зайти через Магдебургские ворота (их еще называют Полоцкими, Корсунскими). По легенде, это воинский трофей новгородцев, привезенный из Европы. Рельефные изображение на них не православные, а католические, ручки — в виде звериных морд, в пасти которых — головы грешников.Рядом с Софийским собором — Владычная (или Грановитая) палата XV века, одна из самых старых сохранившихся гражданских построек Руси. Сейчас там проходят две выставки — "Палата архиепископа Евфимия II" и "Ювелирное искусство VI-XVII веков". Про последнюю туристка из Москвы Анна Шамахова говорит: "Столько золота и украшений с драгоценностями в одном месте я не видела никогда в жизни!"На территории кремля расположен главный корпус Новгородского музея-заповедника. На первом этаже в нескольких залах представлена история Новгорода — от неолита до XVII века. Здесь — богатые коллекции древних монет, икон XI-XVIII веков, картинная галерея.У входа в здание — монумент "Тысячелетие России", гигантский шар-держава на колокольном постаменте. Вокруг — шесть скульптурных групп из 128 фигур исторических личностей, значимых в российской истории.У туристов это популярное место для фотосессий, в кадр попадает и величественный Софийский собор.Место вече и торгаЗа пешеходным мостом, на противоположном берегу реки Волхов, расположены Ярославово дворище и Торг, основанные в XI веке. Первое назвали в честь Ярослава Мудрого, который жил здесь в княжеском дворце. Тут же собиралось вече, а позднее велась активная торговля.На небольшой территории дворища — целых семь церквей. Их строили на деньги купцов, у которых был вовсе не религиозный интерес. Дело в том, что в те времена православные из камня могли возводить только храмы. И новгородские торговцы нашли выход: на первом этаже хранили товары, а на втором шли службы, рассказывает гид Ирина Сизова.Вокруг церкви Параскевы Пятницы была вытоптана дорожка: по легенде, удача в делах ждала тех, кто сосчитает все углы здания. "Говорят, что их 550, но я больше 270 не увидела", — рассказывает экскурсовод.В историческом центре Новгорода есть где погулять. Вокруг Детинца разбит парк. Летом там купаются, загорают на оборудованном у моста пляже или катаются на кораблике.Вечером можно послушать музыку в филармонии, расположенной внутри кремля, или спеть в караоке и потанцевать — на набережной пришвартован ресторан "Фрегат Флагман".Рядом с ним — очередь: путешественники делают селфи с бронзовым "памятником уставшей туристке". Она присела на гранитное ограждение, сбросила обувь и запрокинула голову.У скульптуры два прозвища — "Девушка с босоножками" и "Девушка с соском" (который отчетливо виден). Говорят, нужно положить ей монетку в туфельку — на удачу.Играем на гуслях, мелем зерно и гуляем в местах силыВо второй день в Новгороде тоже скучно не будет.Сходите в Центр музыкальных древностей имени Владимира Поветкина. Там — гусли, свистульки, гудки, сопели, трещотки, бубенчики X-XV веков, рассказывает гид Денис Репкин. Можно и самим поиграть на их современных копиях."Недалеко — уютный Киномузей Валерия Рубцова: старинные камеры и проекторы, пленки, монтажные столы, советские книги, открытки, сувениры. Экспонаты можно трогать, рассматривать", — говорит гид Наталья Шишкина. А еще посетителей учат создавать звуковые эффекты для фильмов, в выходные — приглашают на кинопоказы. В коллекции музея — личные вещи актеров Ирины Алферовой и Александра Абдулова, автографы Людмилы Гурченко и Татьяны Самойловой, рация, которая была у Владимира Высоцкого в фильме "Вертикаль".Смолоть зерно и из полученной муки испечь лепешку, запив ее кофе, собственноручно перемолотым на старинных камнях, можно в единственном в мире Музее каменных жерновов, говорит Денис Репкин. Там — 120 экспонатов весом от пяти до 180 килограммов.В Музейном цехе фарфора, расположенном на территории недействующего Десятинного монастыря, можно увидеть процесс производства и коллекцию знаменитых кузнецовских изделий. А на мастер-классе — расписать блюдо, поставить клеймо и привезти домой в качестве сувенира, рассказывает Наталья Шишкина.Фрески Феофана Грека, который расписывал Архангельский и Благовещенский соборы Московского кремля, можно увидеть в церкви Спаса Преображения на улице Ильина, говорит Денис Репкин. Сейчас вокруг — реконструкция, но уже осенью здесь будет пешеходная зона.Если хочется уединения, отправляйтесь в Перынский скит, это в шести километрах от города, советует Наталья Шишкина. Там находилось крупнейшее языческое святилище восточных славян — капище бога-громовержца Перуна. Его считают местом силы. "Атмосфера непередаваемая. Экскурсию проводит живущий там инок-монах, отец Дмитрий, — рассказывает гид. — Прогуляйтесь вокруг скита по лесной тропе. На пути встретите таблички с информацией о местных птицах, растениях".В пяти километрах от города — музей народного деревянного зодчества "Витославлицы". Там деревянные церкви и крестьянские избы: можно войти внутрь, рассмотреть утварь, интерьеры. И не только жилые дома, но и бани, амбары, кузницы, конюшни, везде — своя экспозиция.Что купить и где поесть"Самое популярное место сейчас — ресторан Zavod. Тут вкусная еда и фирменные напитки — настойки на натуральных ягодах", — говорит Наталья Шишкина. Из окон ресторана "Чародейка" — панорамный вид на Софийскую площадь. За блюдами авторской кухни отправляйтесь в рестобар "Наffига козе баян?!" А за изысками поезжайте за город — в гостиничный комплекс "Юрьевское подворье".Попробовать местного ильменского судака в кафе "Сударушка", рядом с Ярославовым дворищем, рекомендует Денис Репкин. Живые концерты — в клубе "Папа Бар" и Jazz &amp; Blues Loft Bar, добавляет он.Популярные съедобные новгородские сувениры — печатный пряник от "Новгородхлеба", настойки и бальзамы завода "Алкон", мед, сбитень, чай, варенье из сосновых шишек. Еще туристы увозят изделия из бересты и глины, текстиль, украшенный крестецкой строчкой, и валдайские колокольчики.
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Великий Новгород: кремль, места силы и вкусная еда

08:00 28.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЭкскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде
Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. От Москвы до Великого Новгорода — 600 километров, от Санкт-Петербурга — всего 200. Это расстояние стоит преодолеть, чтобы в выходные погулять по одному из самых древних городов России (ему более 1100 лет), увидеть храмы домонгольского периода с уникальными фресками и необычные музеи. Где искать удачу, место силы, вкусную еду и комфортабельный пляж — в материале РИА Новости.

За стенами Детинца

В первый день, конечно, нужно посмотреть самые главные достопримечательности: Новгородский кремль — Детинец — и Ярославово дворище. Тем более что они рядом — на противоположных берегах реки Волхов.
Детинец — один из немногих в России кремлей, сохранивших первоначальный облик с XI века. Можно подняться на крепостную стену и с пятнадцатиметровой высоты осмотреть окрестности.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Софийский собор с набережной реки Волхов
Вид на Софийский собор с набережной реки Волхов
1 из 4
Вид на Софийский собор с набережной реки Волхов
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне кремля в Великом Новгороде

Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне Кремля в Великом Новгороде
2 из 4

Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне кремля в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Туристические корабли на реке Волхов и свадебные сувениры в виде сердец, закрепленные на пешеходном мосту через Волхов рядом с кремлем в Великом Новгороде

Города России. Великий Новгород
3 из 4

Туристические корабли на реке Волхов и свадебные сувениры в виде сердец, закрепленные на пешеходном мосту через Волхов рядом с кремлем в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Вид на кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде

Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде
4 из 4

Вид на кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Вид на Софийский собор с набережной реки Волхов
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4

Экскурсовод в традиционной русской одежде на фоне кремля в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Туристические корабли на реке Волхов и свадебные сувениры в виде сердец, закрепленные на пешеходном мосту через Волхов рядом с кремлем в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
4 из 4

Вид на кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
А потом спуститься и полюбоваться хорошо сохранившимися фресками XI века в соборе Святой Софии.
© РИА Новости / Мария СеливановаВеликий Новгород. Вид на Софийский собор
Великий Новгород. Вид на Софийский собор
1 из 3
Великий Новгород. Вид на Софийский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Внутреннее убранство Софийского кафедрального собора в Великом Новгороде

Внутреннее убранство Софийского кафедрального собора в Великом Новгороде
2 из 3

Внутреннее убранство Софийского кафедрального собора в Великом Новгороде

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария СеливановаДверь в Софийский собор
Дверь в Софийский собор
3 из 3
Дверь в Софийский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3
Великий Новгород. Вид на Софийский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3

Внутреннее убранство Софийского кафедрального собора в Великом Новгороде

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 3
Дверь в Софийский собор
© РИА Новости / Мария Селиванова
В дни православных праздников в храм можно зайти через Магдебургские ворота (их еще называют Полоцкими, Корсунскими). По легенде, это воинский трофей новгородцев, привезенный из Европы. Рельефные изображение на них не православные, а католические, ручки — в виде звериных морд, в пасти которых — головы грешников.
© РИА Новости / Мария СеливановаВнутри Софийского собора
Внутри Софийского собора - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Внутри Софийского собора
Рядом с Софийским собором — Владычная (или Грановитая) палата XV века, одна из самых старых сохранившихся гражданских построек Руси. Сейчас там проходят две выставки — "Палата архиепископа Евфимия II" и "Ювелирное искусство VI-XVII веков". Про последнюю туристка из Москвы Анна Шамахова говорит: "Столько золота и украшений с драгоценностями в одном месте я не видела никогда в жизни!"
© РИА Новости / Мария СеливановаВеликий Новгород. Грановитая палата на территории Детинца
Великий Новгород. Грановитая палата на территории Детинца - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Великий Новгород. Грановитая палата на территории Детинца
На территории кремля расположен главный корпус Новгородского музея-заповедника. На первом этаже в нескольких залах представлена история Новгорода — от неолита до XVII века. Здесь — богатые коллекции древних монет, икон XI-XVIII веков, картинная галерея.
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Иконы
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Иконы
1 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Иконы
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаГлавное здание Новгородского музея-заповедника
Главное здание Новгородского музея-заповедника
2 из 10
Главное здание Новгородского музея-заповедника
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Кожаная обувь
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Кожаная обувь
3 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Кожаная обувь
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Ключи
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Ключи
4 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Ключи
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника
5 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Книги
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Книги
6 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Книги
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Монеты
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Монеты
7 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Монеты
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Гребни
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Гребни
8 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Гребни
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Берестяная грамота
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Берестяная грамота
9 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Берестяная грамота
© РИА Новости / Мария Селиванова
© МВД РФ Мария СеливановаЭкспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Художественная галерея
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Художественная галерея
10 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Художественная галерея
© МВД РФ Мария Селиванова
1 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Иконы
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 10
Главное здание Новгородского музея-заповедника
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Кожаная обувь
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Ключи
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Книги
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Монеты
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Гребни
© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Берестяная грамота
© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 10
Экспонаты Новгородского государственного музея-заповедника. Художественная галерея
© МВД РФ Мария Селиванова
У входа в здание — монумент "Тысячелетие России", гигантский шар-держава на колокольном постаменте. Вокруг — шесть скульптурных групп из 128 фигур исторических личностей, значимых в российской истории.
© РИА Новости / Мария СеливановаВеликий Новгород. Памятник "Тысячелетие России"
Великий Новгород. Памятник Тысячилетие России - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Великий Новгород. Памятник "Тысячелетие России"
У туристов это популярное место для фотосессий, в кадр попадает и величественный Софийский собор.

Место вече и торга

За пешеходным мостом, на противоположном берегу реки Волхов, расположены Ярославово дворище и Торг, основанные в XI веке. Первое назвали в честь Ярослава Мудрого, который жил здесь в княжеском дворце. Тут же собиралось вече, а позднее велась активная торговля.
© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославово дворище. Церковь Иоанна на Опоках
Ярославово дворище. Церковь Иоана на Опоках - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярославово дворище. Церковь Иоанна на Опоках
На небольшой территории дворища — целых семь церквей. Их строили на деньги купцов, у которых был вовсе не религиозный интерес. Дело в том, что в те времена православные из камня могли возводить только храмы. И новгородские торговцы нашли выход: на первом этаже хранили товары, а на втором шли службы, рассказывает гид Ирина Сизова.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Вид на Ярославово дворище в Великом Новгороде

Вид на Ярославо Дворище в Великом Новгороде
1 из 5

Вид на Ярославово дворище в Великом Новгороде

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария Селиванова

Ярославово дворище. Аркада Гостиного двора

Ярославова дворища. Аркада гостиного двора
2 из 5

Ярославово дворище. Аркада Гостиного двора

© РИА Новости / Мария Селиванова
CC BY-SA 3.0 / Дар Ветер /

Церкви Ярославова дворища в Великом Новгороде. Храм из красного кирпича — Параскевы Пятницы

Церкви Ярославова дворища в Великом Новгороде
3 из 5

Церкви Ярославова дворища в Великом Новгороде. Храм из красного кирпича — Параскевы Пятницы

CC BY-SA 3.0 / Дар Ветер /
© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославово дворище. Храмы
Ярославово дворище. Храмы
4 из 5
Ярославово дворище. Храмы
© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаХрам на Ярославовом дворище
Храм на Ярославовом дворище
5 из 5
Храм на Ярославовом дворище
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5

Вид на Ярославово дворище в Великом Новгороде

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Ярославово дворище. Аркада Гостиного двора

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5

Церкви Ярославова дворища в Великом Новгороде. Храм из красного кирпича — Параскевы Пятницы

CC BY-SA 3.0 / Дар Ветер /
4 из 5
Ярославово дворище. Храмы
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Храм на Ярославовом дворище
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вокруг церкви Параскевы Пятницы была вытоптана дорожка: по легенде, удача в делах ждала тех, кто сосчитает все углы здания. "Говорят, что их 550, но я больше 270 не увидела", — рассказывает экскурсовод.
В историческом центре Новгорода есть где погулять. Вокруг Детинца разбит парк. Летом там купаются, загорают на оборудованном у моста пляже или катаются на кораблике.
© РИА Новости / Мария СеливановаПляж на реке Волхов в центре Великого Новгорода
Пляж на реке Волхов в центре Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Пляж на реке Волхов в центре Великого Новгорода
Вечером можно послушать музыку в филармонии, расположенной внутри кремля, или спеть в караоке и потанцевать — на набережной пришвартован ресторан "Фрегат Флагман".
© РИА Новости / Мария СеливановаРесторан "Фрегат Флагман"
Фрегат Флагман - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ресторан "Фрегат Флагман"
Рядом с ним — очередь: путешественники делают селфи с бронзовым "памятником уставшей туристке". Она присела на гранитное ограждение, сбросила обувь и запрокинула голову.
© РИА Новости / Мария СеливановаВеликий Новгород. Скульптура туристки на набережной
Великий Новгород. Скульптура туристки на набережной - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Великий Новгород. Скульптура туристки на набережной
У скульптуры два прозвища — "Девушка с босоножками" и "Девушка с соском" (который отчетливо виден). Говорят, нужно положить ей монетку в туфельку — на удачу.

Играем на гуслях, мелем зерно и гуляем в местах силы

Во второй день в Новгороде тоже скучно не будет.
Сходите в Центр музыкальных древностей имени Владимира Поветкина. Там — гусли, свистульки, гудки, сопели, трещотки, бубенчики X-XV веков, рассказывает гид Денис Репкин. Можно и самим поиграть на их современных копиях.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМузыкант, сотрудник центра музыкальных древностей Владимира Поветкина обучает туриста игре на гуслях в Великом Новгороде
Музыкант, сотрудник центра музыкальных древностей Владимира Поветкина обучает туриста игре на гуслях в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Музыкант, сотрудник центра музыкальных древностей Владимира Поветкина обучает туриста игре на гуслях в Великом Новгороде
"Недалеко — уютный Киномузей Валерия Рубцова: старинные камеры и проекторы, пленки, монтажные столы, советские книги, открытки, сувениры. Экспонаты можно трогать, рассматривать", — говорит гид Наталья Шишкина. А еще посетителей учат создавать звуковые эффекты для фильмов, в выходные — приглашают на кинопоказы. В коллекции музея — личные вещи актеров Ирины Алферовой и Александра Абдулова, автографы Людмилы Гурченко и Татьяны Самойловой, рация, которая была у Владимира Высоцкого в фильме "Вертикаль".
Смолоть зерно и из полученной муки испечь лепешку, запив ее кофе, собственноручно перемолотым на старинных камнях, можно в единственном в мире Музее каменных жерновов, говорит Денис Репкин. Там — 120 экспонатов весом от пяти до 180 килограммов.
В Музейном цехе фарфора, расположенном на территории недействующего Десятинного монастыря, можно увидеть процесс производства и коллекцию знаменитых кузнецовских изделий. А на мастер-классе — расписать блюдо, поставить клеймо и привезти домой в качестве сувенира, рассказывает Наталья Шишкина.
CC BY-SA 4.0 / Artmuseum / Музейный цех фарфора / Cropped imageМузейный цех фарфора в Великом Новгороде
Музейный цех фарфора в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Artmuseum / Музейный цех фарфора / Cropped image
Музейный цех фарфора в Великом Новгороде
Фрески Феофана Грека, который расписывал Архангельский и Благовещенский соборы Московского кремля, можно увидеть в церкви Спаса Преображения на улице Ильина, говорит Денис Репкин. Сейчас вокруг — реконструкция, но уже осенью здесь будет пешеходная зона.
Если хочется уединения, отправляйтесь в Перынский скит, это в шести километрах от города, советует Наталья Шишкина. Там находилось крупнейшее языческое святилище восточных славян — капище бога-громовержца Перуна. Его считают местом силы. "Атмосфера непередаваемая. Экскурсию проводит живущий там инок-монах, отец Дмитрий, — рассказывает гид. — Прогуляйтесь вокруг скита по лесной тропе. На пути встретите таблички с информацией о местных птицах, растениях".
CC BY-SA 4.0 / Belliy / Церковь Рождества Богородицы: Перынский скит, Великий Новгород, Новгородская область / Cropped imageПерынский скит
Перынский скит - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Belliy / Церковь Рождества Богородицы: Перынский скит, Великий Новгород, Новгородская область / Cropped image
Перынский скит
В пяти километрах от города — музей народного деревянного зодчества "Витославлицы". Там деревянные церкви и крестьянские избы: можно войти внутрь, рассмотреть утварь, интерьеры. И не только жилые дома, но и бани, амбары, кузницы, конюшни, везде — своя экспозиция.

Что купить и где поесть

"Самое популярное место сейчас — ресторан Zavod. Тут вкусная еда и фирменные напитки — настойки на натуральных ягодах", — говорит Наталья Шишкина. Из окон ресторана "Чародейка" — панорамный вид на Софийскую площадь. За блюдами авторской кухни отправляйтесь в рестобар "Наffига козе баян?!" А за изысками поезжайте за город — в гостиничный комплекс "Юрьевское подворье".
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

В цехе по производству пряников ОАО "Новгородхлеб"

В цехе по производству пряников ОАО Новгородхлеб
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В цехе по производству пряников ОАО "Новгородхлеб"

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Мария Селиванова

Краеведческий музей в поселке Крестцы. Коллекция изделий крестецкой строчки — уникального народного промысла

Краеведческий музей в поселке Крестцы. Коллекция изделий крестецкой строчки – уникального народного промысла
2 из 3

Краеведческий музей в поселке Крестцы. Коллекция изделий крестецкой строчки — уникального народного промысла

© РИА Новости / Мария Селиванова
© РИА Новости / Мария СеливановаПожарные колокольчики в Валдайском музейном колокольном центре
Пожарные колокольчики в Валдайском музейном колокольном центре
3 из 3
Пожарные колокольчики в Валдайском музейном колокольном центре
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 3

В цехе по производству пряников ОАО "Новгородхлеб"

© РИА Новости / Константин Чалабов
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2 из 3

Краеведческий музей в поселке Крестцы. Коллекция изделий крестецкой строчки — уникального народного промысла

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 3
Пожарные колокольчики в Валдайском музейном колокольном центре
© РИА Новости / Мария Селиванова
Попробовать местного ильменского судака в кафе "Сударушка", рядом с Ярославовым дворищем, рекомендует Денис Репкин. Живые концерты — в клубе "Папа Бар" и Jazz & Blues Loft Bar, добавляет он.
Популярные съедобные новгородские сувениры — печатный пряник от "Новгородхлеба", настойки и бальзамы завода "Алкон", мед, сбитень, чай, варенье из сосновых шишек. Еще туристы увозят изделия из бересты и глины, текстиль, украшенный крестецкой строчкой, и валдайские колокольчики.
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