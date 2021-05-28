https://ria.ru/20210528/narushitel-1734684250.html

В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони

В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони - РИА Новости, 28.05.2021

В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони

Водитель автомобиля, уходя от погони, протаранил полицейскую машину, нарушителя арестовали на 12 суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T23:27

2021-05-28T23:27

2021-05-28T23:27

авто

сочи

происшествия

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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля, уходя от погони, протаранил полицейскую машину, нарушителя арестовали на 12 суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.Как уточнили в ведомстве, во время патрулирования инспекторы ДПС заметили тонированный автомобиль марки Mercedes, который ехал по встречной полосе. Водитель маневрировал и создавал опасную ситуацию на дороге. Он также проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться."Стражи правопорядка организовали преследование указанного автомобиля... Полицейские опередили пытавшуюся скрыться иномарку и снизили скорость. Правонарушитель допустил столкновение с патрульным автомобилем и остановился...", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что при задержании мужчина отказался предъявить документы, матерился и отталкивал инспектора ДПС. Правоохранители доставили 30-летнего водителя Mercedes в отдел полиции для разбирательства."В настоящее время в отношении мужчины составлено шесть протоколов об административных правонарушениях... Решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 12 суток", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/gibdd-1734315099.html

https://ria.ru/20210527/dtp-1734388771.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, сочи, происшествия