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В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони - РИА Новости, 28.05.2021
В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
Водитель автомобиля, уходя от погони, протаранил полицейскую машину, нарушителя арестовали на 12 суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T23:27
2021-05-28T23:27
авто
сочи
происшествия
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля, уходя от погони, протаранил полицейскую машину, нарушителя арестовали на 12 суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.Как уточнили в ведомстве, во время патрулирования инспекторы ДПС заметили тонированный автомобиль марки Mercedes, который ехал по встречной полосе. Водитель маневрировал и создавал опасную ситуацию на дороге. Он также проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться."Стражи правопорядка организовали преследование указанного автомобиля... Полицейские опередили пытавшуюся скрыться иномарку и снизили скорость. Правонарушитель допустил столкновение с патрульным автомобилем и остановился...", - сказали в пресс-службе.Отмечается, что при задержании мужчина отказался предъявить документы, матерился и отталкивал инспектора ДПС. Правоохранители доставили 30-летнего водителя Mercedes в отдел полиции для разбирательства."В настоящее время в отношении мужчины составлено шесть протоколов об административных правонарушениях... Решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 12 суток", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/gibdd-1734315099.html
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авто, сочи, происшествия

В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони

23:27 28.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля, уходя от погони, протаранил полицейскую машину, нарушителя арестовали на 12 суток, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Как уточнили в ведомстве, во время патрулирования инспекторы ДПС заметили тонированный автомобиль марки Mercedes, который ехал по встречной полосе. Водитель маневрировал и создавал опасную ситуацию на дороге. Он также проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.
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"Стражи правопорядка организовали преследование указанного автомобиля... Полицейские опередили пытавшуюся скрыться иномарку и снизили скорость. Правонарушитель допустил столкновение с патрульным автомобилем и остановился...", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что при задержании мужчина отказался предъявить документы, матерился и отталкивал инспектора ДПС. Правоохранители доставили 30-летнего водителя Mercedes в отдел полиции для разбирательства.
"В настоящее время в отношении мужчины составлено шесть протоколов об административных правонарушениях... Решением суда правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 12 суток", - говорится в сообщении.
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