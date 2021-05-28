https://ria.ru/20210528/narkotik-1734645312.html

В МВД отметили снижение употребления наркотиков в России

В МВД отметили снижение употребления наркотиков в России - РИА Новости, 28.05.2021

В МВД отметили снижение употребления наркотиков в России

Порядка двух миллионов человек в России употребляют наркотики, это около 1% от всего населения России, но в последние пять лет эта цифра сокращается, рассказал... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:57

2021-05-28T17:57

2021-05-28T17:57

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Порядка двух миллионов человек в России употребляют наркотики, это около 1% от всего населения России, но в последние пять лет эта цифра сокращается, рассказал заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин.По словам Батурина, проблема употребления наркотиков в России "достаточно масштабна". Согласно данным социологических опросов, проводимых в каждом регионе, уже к 16-18 годам большинство молодых людей знают про проблему наркомании и употребления запрещенных веществ."Если говорить про общий масштаб, опять же, данные вот этих социологических опросов показывают, что с проблемой потребления запрещенных веществ, в нее втянуто порядка чуть больше 1% населения страны, и, хотя это кажется немного, 1% с небольшим, это порядка 2 миллионов человек, если быть точнее, 1,9", - сказал Батурин на онлайн-лектории для школьников.Он отметил, что данные цифры в последние пять лет сокращаются, и в сравнении с прошлым годом число несовершеннолетних, имеющих проблемы с употреблением запрещенных веществ, сократилось на 15%.

https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html

россия

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество