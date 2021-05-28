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В Общественной палате предложили повысить "налог на богатых"
В Общественной палате предложили повысить "налог на богатых" - РИА Новости, 28.05.2021
В Общественной палате предложили повысить "налог на богатых"
"Налог на богатых" необходимо увеличить до 18%, на вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, с такой инициативой в РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:17
2021-05-28T17:17
2021-05-28T17:18
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Налог на богатых" необходимо увеличить до 18%, на вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, с такой инициативой в разговоре с РИА Новости выступил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев."Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов всего на 2% позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд "Круг добра", который закупает лекарства для тяжелобольных детей. Если мы повысим "налог на богатых" еще на 3%, то есть с 15 до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год – средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами", – рассказал Нифантьев.Граждане с высокими доходами, по словам общественника, с пониманием отнесутся к такому решению, так как дополнительное повышение НДФЛ на 3% не станет для них критичным."Одновременно мы удовлетворим запрос в обществе на справедливость и так называемую прогрессивную шкалу налогов, потому что первичное повышение с 13 до 15% было воспринято гражданами положительно, но не как достаточная мера. Вероятно, "налог на богатых" не покроет полностью расходы на бесплатные лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов отечественного производства и недостающую разницу придется доплатить из федерального бюджета", – добавил Нифантьев.Фактически такие траты, как уточнил член ОП РФ, станут инвестициями в отечественную фармацевтическую промышленность и в перспективе окупят себя за счет поступаемых налогов.
https://ria.ru/20210512/nalog-1731948734.html
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россия, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
"Налог на богатых" необходимо увеличить до 18%, на вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, с такой инициативой в разговоре с РИА Новости выступил член Общественной палаты РФ
Евгений Нифантьев.
"Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов всего на 2% позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд "Круг добра", который закупает лекарства для тяжелобольных детей. Если мы повысим "налог на богатых" еще на 3%, то есть с 15 до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год – средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами", – рассказал Нифантьев.
Граждане с высокими доходами, по словам общественника, с пониманием отнесутся к такому решению, так как дополнительное повышение НДФЛ на 3% не станет для них критичным.
"Одновременно мы удовлетворим запрос в обществе на справедливость и так называемую прогрессивную шкалу налогов, потому что первичное повышение с 13 до 15% было воспринято гражданами положительно, но не как достаточная мера. Вероятно, "налог на богатых" не покроет полностью расходы на бесплатные лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов отечественного производства и недостающую разницу придется доплатить из федерального бюджета", – добавил Нифантьев.
Фактически такие траты, как уточнил член ОП РФ, станут инвестициями в отечественную фармацевтическую промышленность и в перспективе окупят себя за счет поступаемых налогов.