https://ria.ru/20210528/nalog-1734634191.html

В Общественной палате предложили повысить "налог на богатых"

В Общественной палате предложили повысить "налог на богатых" - РИА Новости, 28.05.2021

В Общественной палате предложили повысить "налог на богатых"

"Налог на богатых" необходимо увеличить до 18%, на вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, с такой инициативой в РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:17

2021-05-28T17:17

2021-05-28T17:18

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Налог на богатых" необходимо увеличить до 18%, на вырученные средства можно направить на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами, с такой инициативой в разговоре с РИА Новости выступил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев."Повышение НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 миллионов всего на 2% позволило собрать за год 60 миллиардов рублей в благотворительный фонд "Круг добра", который закупает лекарства для тяжелобольных детей. Если мы повысим "налог на богатых" еще на 3%, то есть с 15 до 18%, это позволит собирать дополнительно порядка 100 миллиардов рублей в год – средства, которые как раз нужно направлять на обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами", – рассказал Нифантьев.Граждане с высокими доходами, по словам общественника, с пониманием отнесутся к такому решению, так как дополнительное повышение НДФЛ на 3% не станет для них критичным."Одновременно мы удовлетворим запрос в обществе на справедливость и так называемую прогрессивную шкалу налогов, потому что первичное повышение с 13 до 15% было воспринято гражданами положительно, но не как достаточная мера. Вероятно, "налог на богатых" не покроет полностью расходы на бесплатные лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов отечественного производства и недостающую разницу придется доплатить из федерального бюджета", – добавил Нифантьев.Фактически такие траты, как уточнил член ОП РФ, станут инвестициями в отечественную фармацевтическую промышленность и в перспективе окупят себя за счет поступаемых налогов.

https://ria.ru/20210512/nalog-1731948734.html

https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html

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