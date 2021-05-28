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Культура
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"Мужчина моей мечты" появится в сиквеле "Секса в большом городе"
"Мужчина моей мечты" появится в сиквеле "Секса в большом городе" - РИА Новости, 28.05.2021
"Мужчина моей мечты" появится в сиквеле "Секса в большом городе"
Американский актер Крис Нот, известный зрителям по роли мистера Бига в сериале и фильмах "Секс в большом городе", снова сыграет "мужчину мечты" героини Сары... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T00:31
2021-05-28T00:31
сара джессика паркер
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный зрителям по роли мистера Бига в сериале и фильмах "Секс в большом городе", снова сыграет "мужчину мечты" героини Сары Джессики Паркер в сиквеле знаменитого проекта, сообщает THR. По информации издания, недавно Нот подписал контракт с шоураннерами, и согласился сняться в продолжении сериала, которое получило название "And just like that" ("И просто так"). О сиквеле "Секса в большом городе" пока известно немного, кроме того, что в нем зрители снова увидят обаятельных нью-йоркских модниц Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранду (Синтия Никсон) и Шарлотту (Кристин Дэвис), но в более зрелом возрасте. Увы, в сериале не будет Саманты в исполнении Ким Кэттролл. Актриса отказалась от участия в шоу. Ранее стало известно, что ее заменит Сара Рамирес. Актриса сыграет ведущую подкаста и квир-комика по имени Че Диаз, частой гостьей которой будет Кэрри. Ожидается, что к съемкам сериала, состоящего из десяти эпизодов, приступят этим летом.Оригинальный "Секс в большом город" выходил с 1998 по 2004 годы. За это время было создано шесть сезонов. Спустя несколько лет в 2008 и 2010 годах в кинотеатрах вышли полнометражные фильмы по мотивам этого шоу.
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сара джессика паркер, hbo, кино и сериалы, новости культуры

"Мужчина моей мечты" появится в сиквеле "Секса в большом городе"

00:31 28.05.2021
 
© HBO Films (2010)Кадр из фильма "Секс в большом городе-2"
Кадр из фильма Секс в большом городе-2
© HBO Films (2010)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный зрителям по роли мистера Бига в сериале и фильмах "Секс в большом городе", снова сыграет "мужчину мечты" героини Сары Джессики Паркер в сиквеле знаменитого проекта, сообщает THR.
По информации издания, недавно Нот подписал контракт с шоураннерами, и согласился сняться в продолжении сериала, которое получило название "And just like that" ("И просто так").
"Я очень рад снова работать с Крисом над "And just like that". Как мы могли создавать новую главу "Секса в большом городе" без нашего мистера Бига?" — прокомментировал исполнительный продюсер сериала Майкл Патрик Кинг.
О сиквеле "Секса в большом городе" пока известно немного, кроме того, что в нем зрители снова увидят обаятельных нью-йоркских модниц Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранду (Синтия Никсон) и Шарлотту (Кристин Дэвис), но в более зрелом возрасте.
Увы, в сериале не будет Саманты в исполнении Ким Кэттролл. Актриса отказалась от участия в шоу. Ранее стало известно, что ее заменит Сара Рамирес. Актриса сыграет ведущую подкаста и квир-комика по имени Че Диаз, частой гостьей которой будет Кэрри.
Ожидается, что к съемкам сериала, состоящего из десяти эпизодов, приступят этим летом.
Оригинальный "Секс в большом город" выходил с 1998 по 2004 годы. За это время было создано шесть сезонов. Спустя несколько лет в 2008 и 2010 годах в кинотеатрах вышли полнометражные фильмы по мотивам этого шоу.
Актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэттролл и Синтия Никсон на премьере фильма Секс в большом городе 2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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