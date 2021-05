https://ria.ru/20210528/mrbig-1734410144.html

"Мужчина моей мечты" появится в сиквеле "Секса в большом городе"

"Мужчина моей мечты" появится в сиквеле "Секса в большом городе"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американский актер Крис Нот, известный зрителям по роли мистера Бига в сериале и фильмах "Секс в большом городе", снова сыграет "мужчину мечты" героини Сары Джессики Паркер в сиквеле знаменитого проекта, сообщает THR. По информации издания, недавно Нот подписал контракт с шоураннерами, и согласился сняться в продолжении сериала, которое получило название "And just like that" ("И просто так"). О сиквеле "Секса в большом городе" пока известно немного, кроме того, что в нем зрители снова увидят обаятельных нью-йоркских модниц Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранду (Синтия Никсон) и Шарлотту (Кристин Дэвис), но в более зрелом возрасте. Увы, в сериале не будет Саманты в исполнении Ким Кэттролл. Актриса отказалась от участия в шоу. Ранее стало известно, что ее заменит Сара Рамирес. Актриса сыграет ведущую подкаста и квир-комика по имени Че Диаз, частой гостьей которой будет Кэрри. Ожидается, что к съемкам сериала, состоящего из десяти эпизодов, приступят этим летом.Оригинальный "Секс в большом город" выходил с 1998 по 2004 годы. За это время было создано шесть сезонов. Спустя несколько лет в 2008 и 2010 годах в кинотеатрах вышли полнометражные фильмы по мотивам этого шоу.

