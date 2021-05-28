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В Москве на рабочего упал кусок памятника Ивану Крылову
В Москве на рабочего упал кусок памятника Ивану Крылову - РИА Новости, 28.05.2021
В Москве на рабочего упал кусок памятника Ивану Крылову
Рабочий попал в больницу после того, как на него в центре Москвы упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:38
2021-05-28T15:38
2021-05-28T15:38
иван крылов
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рабочий попал в больницу после того, как на него в центре Москвы упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.
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иван крылов, москва, происшествия