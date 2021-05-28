https://ria.ru/20210528/moskva-1734606889.html

В Москве на рабочего упал кусок памятника Ивану Крылову

В Москве на рабочего упал кусок памятника Ивану Крылову - РИА Новости, 28.05.2021

В Москве на рабочего упал кусок памятника Ивану Крылову

Рабочий попал в больницу после того, как на него в центре Москвы упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:38

2021-05-28T15:38

2021-05-28T15:38

иван крылов

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Рабочий попал в больницу после того, как на него в центре Москвы упала отколовшаяся часть памятника баснописцу Ивану Крылову, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В ходе реставрационных работ на памятнике Крылову на Патриарших прудах рабочий повредил часть монумента, которая упала на его ногу", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.

https://ria.ru/20210407/kran-1727249241.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван крылов, москва, происшествия