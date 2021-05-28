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ВСУ выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявили в ДНР

ВСУ выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.05.2021

ВСУ выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в пятницу выпустили десять мин по пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель совместного центра по контролю и координации режима... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T20:28

2021-05-28T20:28

2021-05-28T20:28

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили десять мин по пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня."В 19.40 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Жабуньки (пригород Донецка - ред.). Выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210528/donbass-1734634003.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, в мире