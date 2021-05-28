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ВСУ выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявили в ДНР
ВСУ выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.05.2021
ВСУ выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в пятницу выпустили десять мин по пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель совместного центра по контролю и координации режима... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T20:28
2021-05-28T20:28
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
оон
в мире
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили десять мин по пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня."В 19.40 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Жабуньки (пригород Донецка - ред.). Выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210528/donbass-1734634003.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), оон, в мире

ВСУ выпустили десять мин по пригороду Донецка, заявили в ДНР

20:28 28.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу выпустили десять мин по пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 19.40 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Жабуньки (пригород Донецка - ред.). Выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
17:16
Украинские силовики 21 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ООНВ мире
 
 
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