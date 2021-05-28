https://ria.ru/20210528/mintrud-1734581084.html
Минтруд пока не видит предпосылок к переходу на четырехдневку
Минтруд пока не видит предпосылок к переходу на четырехдневку - РИА Новости, 28.05.2021
Минтруд пока не видит предпосылок к переходу на четырехдневку
Минтруд РФ пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю, обоснованной инициативы в ведомство ещё не поступало, заявил... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:25
2021-05-28T13:25
2021-05-28T13:25
россия
антон котяков
дмитрий медведев
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585046084_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4d0526a75b945dee7e99e247bc5b1af4.jpg
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Минтруд РФ пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю, обоснованной инициативы в ведомство ещё не поступало, заявил журналистам его глава Антон Котяков.Ранее в беседе с РИА Новости Котяков сказал, что любые инициативы, которые поступают в Минтруд РФ, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. Он также отмечал, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны"."Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - заявил Котяков журналистам, комментируя идею о переходе на четврехдневную рабочую неделю.По его словам, сейчас в министерстве нет инициативы, которая была бы "сформирована, обоснована" и где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.По его словам, своего рода альтернативой четырехдневной рабочей недели является удалённая занятость и режим фриланса, который на сегодняшний день достаточно активно внедряется в России.В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.
https://ria.ru/20210527/chetyrekhdnevka-1734348683.html
https://ria.ru/20210312/chetyrekhdnevka-1600868304.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585046084_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7cc683e33fb5cc061b0c7526750f3bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, дмитрий медведев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), единая россия, общество
МИНСК, 28 мая - РИА Новости.
Минтруд РФ пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю, обоснованной инициативы в ведомство ещё не поступало, заявил журналистам его глава Антон Котяков
.
Ранее в беседе с РИА Новости Котяков сказал, что любые инициативы, которые поступают в Минтруд РФ, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. Он также отмечал, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны".
"Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - заявил Котяков журналистам, комментируя идею о переходе на четврехдневную рабочую неделю.
По его словам, сейчас в министерстве нет инициативы, которая была бы "сформирована, обоснована" и где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.
"Все, что касается четырехдневной рабочей недели, когда мне вопрос задавали, я четко сказал, что как только одна из инициатив к нам поступит, мы ее обязательно рассмотрим", - подчеркнул министр.
По его словам, своего рода альтернативой четырехдневной рабочей недели является удалённая занятость и режим фриланса, который на сегодняшний день достаточно активно внедряется в России
.
В конце апреля председатель "Единой России
" Дмитрий Медведев
назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.
Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве
. Эта тема получила широкий общественный резонанс.