https://ria.ru/20210528/mintrud-1734581084.html

Минтруд пока не видит предпосылок к переходу на четырехдневку

Минтруд пока не видит предпосылок к переходу на четырехдневку - РИА Новости, 28.05.2021

Минтруд пока не видит предпосылок к переходу на четырехдневку

Минтруд РФ пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю, обоснованной инициативы в ведомство ещё не поступало, заявил... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:25

2021-05-28T13:25

2021-05-28T13:25

россия

антон котяков

дмитрий медведев

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

единая россия

общество

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Минтруд РФ пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю, обоснованной инициативы в ведомство ещё не поступало, заявил журналистам его глава Антон Котяков.Ранее в беседе с РИА Новости Котяков сказал, что любые инициативы, которые поступают в Минтруд РФ, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. Он также отмечал, что его слова о готовности рассмотреть данное предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним "потенциально согласны"."Мы на сегодняшний день предпосылок к этому - четких, ярко выраженных - не видим", - заявил Котяков журналистам, комментируя идею о переходе на четврехдневную рабочую неделю.По его словам, сейчас в министерстве нет инициативы, которая была бы "сформирована, обоснована" и где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.По его словам, своего рода альтернативой четырехдневной рабочей недели является удалённая занятость и режим фриланса, который на сегодняшний день достаточно активно внедряется в России.В конце апреля председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Он считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным.Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

https://ria.ru/20210527/chetyrekhdnevka-1734348683.html

https://ria.ru/20210312/chetyrekhdnevka-1600868304.html

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россия, антон котяков, дмитрий медведев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), единая россия, общество