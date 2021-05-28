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МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии
МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021
МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии
Заявления ряда стран Запада о нелегитимности выборов в Сирии, прозвучавшие накануне голосования - это грубое давление на Дамаск и попытка вмешательства во... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:26
2021-05-28T11:45
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
башар асад
сирия
выборы
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заявления ряда стран Запада о нелегитимности выборов в Сирии, прозвучавшие накануне голосования - это грубое давление на Дамаск и попытка вмешательства во внутренние дела САР, заявили в пятницу в МИД РФ."Расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов еще до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации. Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - заявили в российском МИД.Россия продолжит поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, помогать в ликвидации последствий конфликта, заявил МИД РФ."Россия, в свою очередь, намерена и далее проводить твердую линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, а также оказывать ей всестороннее содействие в восстановлении разрушенной социально-экономической инфраструктуры и ликвидации других негативных последствий затянувшегося конфликта. Будем продолжать наши усилия, нацеленные на продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении ведомства.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
https://ria.ru/20210528/siriya-1734479315.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), башар асад, сирия, выборы, в мире

МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии

11:26 28.05.2021 (обновлено: 11:45 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заявления ряда стран Запада о нелегитимности выборов в Сирии, прозвучавшие накануне голосования - это грубое давление на Дамаск и попытка вмешательства во внутренние дела САР, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов еще до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации. Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - заявили в российском МИД.
Демонстрация против президента Сирии Башара Асада и президентских выборов в Идлибе, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Россия продолжит поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, помогать в ликвидации последствий конфликта, заявил МИД РФ.
"Россия, в свою очередь, намерена и далее проводить твердую линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, а также оказывать ей всестороннее содействие в восстановлении разрушенной социально-экономической инфраструктуры и ликвидации других негативных последствий затянувшегося конфликта. Будем продолжать наши усилия, нацеленные на продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении ведомства.
Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
Президентские выборы в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

Люди на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
1 из 13

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

Женщина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
2 из 13

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

Люди возле одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
3 из 13

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© REUTERS / SANA

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

Асма Асад опускает бюллетень в урну во время выборов президента Сирии
4 из 13

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

© REUTERS / SANA
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

Женщина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
5 из 13

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

Люди на одном из избирательных участков Дамаска, где проходят на выборы президента Сирии
6 из 13

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

Мужчина сдает отпечатки пальцев для принятия участия в голосовании на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
7 из 13

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

Люди голосуют на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
8 из 13

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

Девушка голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
9 из 13

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

Мужчина голосует на выборах президента Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
10 из 13

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

Люди у одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
11 из 13

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

Делегация российских парламентариев на одном из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
12 из 13

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

Люди у одного из избирательных участков Дамаска, где проходит голосование на выборах президента Сирии
13 из 13

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 13

Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 13

Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 13

При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 13

Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.

© REUTERS / SANA
5 из 13

Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 13

На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 13

Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 13

За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 13

Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 13

Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 13

В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 13

Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Башар АсадСирияВыборыВ мире
 
 
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