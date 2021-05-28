МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии
Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.
Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.
Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.
Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.
При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.
При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.
Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.
Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.
Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.
Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.
На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.
На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.
Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.
Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.
Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.
Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.
За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.
За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.
Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.
Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.
Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.
Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.
В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.
В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.
Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.
Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.
Более 12 тысяч избирательных участков открылось по всей стране ровно в семь часов утра.
Отдать голос за своего кандидата можно до 19.00.
При необходимости работа избирательных участков может быть продлена еще на пять часов.
Башар Асад и его супруга Асма проголосовали в городе Дума в пригороде сирийской столицы.
Всего принять участие в выборах могут более 18 миллионов человек.
На участках во всех провинциях страны с самого утра наблюдается высокая явка избирателей.
Глава избиркома участка "Аль-Фиджи" в Дамаске рассказал, что за первые полтора часа только здесь проголосовали несколько сотен человек.
Действующий президент Сирии Башар Асад назвал активность сирийцев достаточным ответом на критику выборов со стороны Запада.
За выборами следят журналисты со всего мира и приглашенные из разных стран наблюдатели.
Наблюдатели отмечают, что были удивлены организованностью процесса — от проверки документов до защиты от попыток повторного голосования.
Многие сирийцы объясняли наблюдателям решение голосовать желанием быть причастными к победе и будущему своей страны, которая только восстанавливается после многолетней войны.
В числе наблюдателей на участках в Дамаске работает и парламентская делегация из России.
Страны Запада должны признать право сирийцев на самоопределение, считает глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.