https://ria.ru/20210528/mid-1734551172.html

МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии

МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии - РИА Новости, 28.05.2021

МИД прокомментировал заявления Запада о нелегитимности выборов в Сирии

Заявления ряда стран Запада о нелегитимности выборов в Сирии, прозвучавшие накануне голосования - это грубое давление на Дамаск и попытка вмешательства во... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:26

2021-05-28T11:26

2021-05-28T11:45

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

башар асад

сирия

выборы

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заявления ряда стран Запада о нелегитимности выборов в Сирии, прозвучавшие накануне голосования - это грубое давление на Дамаск и попытка вмешательства во внутренние дела САР, заявили в пятницу в МИД РФ."Расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов еще до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации. Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства", - заявили в российском МИД.Россия продолжит поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, помогать в ликвидации последствий конфликта, заявил МИД РФ."Россия, в свою очередь, намерена и далее проводить твердую линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР, а также оказывать ей всестороннее содействие в восстановлении разрушенной социально-экономической инфраструктуры и ликвидации других негативных последствий затянувшегося конфликта. Будем продолжать наши усилия, нацеленные на продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении ведомства.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в среду. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом, включая посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.

https://ria.ru/20210528/siriya-1734479315.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), башар асад, сирия, выборы, в мире