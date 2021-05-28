Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
© Пресс-служба "Роскосмоса"
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новый российский пилотируемый корабль "Орел" сможет около года летать вокруг Земли и до полугода вокруг Луны, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
"Кратность применения возвращаемого аппарата должна составлять: при выполнении околоземных полетов в составе элементов околоземной орбитальной инфраструктуры продолжительностью не менее 356 суток и полетов к Луне длительностью не более 30 суток - десять полетов; при выполнении полета к Луне и нахождении в составе элементов окололунной орбитальной инфраструктуры продолжительностью не более 180 суток - не более трех-четырех полетов", - говорится в материалах.
Отмечается, что общий срок службы корабля "Орел" при условии выполнения межполетного технического обслуживания должен быть не менее пяти лет, для входящего в его состав возвращаемого аппарата - десять лет.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.