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Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода - РИА Новости, 28.05.2021
Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
Новый российский пилотируемый корабль "Орел" сможет около года летать вокруг Земли и до полугода вокруг Луны, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T02:04
2021-05-28T02:04
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новый российский пилотируемый корабль "Орел" сможет около года летать вокруг Земли и до полугода вокруг Луны, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что общий срок службы корабля "Орел" при условии выполнения межполетного технического обслуживания должен быть не менее пяти лет, для входящего в его состав возвращаемого аппарата - десять лет.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
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россия, космос - риа наука, роскосмос

Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода

02:04 28.05.2021
 
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новый российский пилотируемый корабль "Орел" сможет около года летать вокруг Земли и до полугода вокруг Луны, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
"Кратность применения возвращаемого аппарата должна составлять: при выполнении околоземных полетов в составе элементов околоземной орбитальной инфраструктуры продолжительностью не менее 356 суток и полетов к Луне длительностью не более 30 суток - десять полетов; при выполнении полета к Луне и нахождении в составе элементов окололунной орбитальной инфраструктуры продолжительностью не более 180 суток - не более трех-четырех полетов", - говорится в материалах.
Отмечается, что общий срок службы корабля "Орел" при условии выполнения межполетного технического обслуживания должен быть не менее пяти лет, для входящего в его состав возвращаемого аппарата - десять лет.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.
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