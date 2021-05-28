https://ria.ru/20210528/luna-1734515456.html

Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода

Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода - РИА Новости, 28.05.2021

Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода

Новый российский пилотируемый корабль "Орел" сможет около года летать вокруг Земли и до полугода вокруг Луны, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T02:04

2021-05-28T02:04

2021-05-28T02:04

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новый российский пилотируемый корабль "Орел" сможет около года летать вокруг Земли и до полугода вокруг Луны, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.Отмечается, что общий срок службы корабля "Орел" при условии выполнения межполетного технического обслуживания должен быть не менее пяти лет, для входящего в его состав возвращаемого аппарата - десять лет.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля.

https://ria.ru/20210527/dokhody-1734474958.html

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