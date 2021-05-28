https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734653195.html

Лукашенко рассказал об откровенной беседе с Порошенко

Лукашенко рассказал об откровенной беседе с Порошенко - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко рассказал об откровенной беседе с Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об "откровенном разговоре" с экс-главой Украины Петром Порошенко. Отрывок его выступления на заседании... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T18:33

2021-05-28T18:33

2021-05-28T20:02

петр порошенко

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об "откровенном разговоре" с экс-главой Украины Петром Порошенко. Отрывок его выступления на заседании представителей СНГ опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". Белорусский лидер заговорил о том, как при президентстве Порошенко страна заявила о намерении выйти из Содружества. По словам Лукашенко, тогда украинский коллега первым сообщил о желании покинуть организацию именно ему. "Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: "Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?" — заявил Лукашенко.Порошенко пытался что-то ему объяснить, но белорусскому президенту было ясно, что Киев "вытаскивали" из Содружества. Лукашенко сказал коллеге, что выйти можно всегда, но вернуться будет сложно и проблематично, а если не хочется посещать мероприятия СНГ, вместо себя можно отправить посла. Как добавил глава республики, то же самое он говорил и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. "Ну что тут мы в СНГ такое творим, что может мешать "незалежности" (с укр. "независимости". — Прим. ред.) Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор", — подытожил Лукашенко. По его словам, собеседник согласился с такими доводами, "потерпел год", после чего все же запустил процесс по выходу из СНГ.При президентстве Порошенко Украина неоднократно заявляла о намерении покинуть организацию. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина тогда не подала. При Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734301877.html

https://ria.ru/20201214/diplomatiya-1588786170.html

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петр порошенко, александр лукашенко, снг, белоруссия, украина, в мире