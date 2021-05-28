https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734552800.html

Любая попытка поглощения государства вызовет отпор, заявил Лукашенко

Любая попытка поглощения государства вызовет отпор, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021

Любая попытка поглощения государства вызовет отпор, заявил Лукашенко

Любая попытка поглощения государства вызовет отпор, невозможно силой объединить какие-то страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:33

2021-05-28T11:33

2021-05-28T11:33

александр лукашенко

снг

в мире

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Любая попытка поглощения государства вызовет отпор, невозможно силой объединить какие-то страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко встретился в пятницу с главами правительств стран СНГ."Слушайте, мир изменился, идиотов нет сегодня среди нас, чтобы колониальным образом порабощать дружественные государства. Это невозможно сегодня. Любая попытка поглощения государства или какой-то силой объединить, присоединить, вызовет страшный отпор в этом государстве. А помощников подбросить в этот костер поленьев очень много сегодня. Надо принимать де-факто и де-юре то, что есть, и на этой основе не потеряв то, что есть, идти вперед, интегрируясь на новых принципах", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734552215.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, снг, в мире