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Укрепление СНГ мешает устройству однополярного мира, заявил Лукашенко
Укрепление СНГ мешает устройству однополярного мира, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021
Укрепление СНГ мешает устройству однополярного мира, заявил Лукашенко
СНГ укрепляется, что вызывает беспокойство у конкурентов, это мешает им в устройстве однополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:28
2021-05-28T12:26
александр лукашенко
снг
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. СНГ укрепляется, что вызывает беспокойство у конкурентов, это мешает им в устройстве однополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств объединения."Во-первых, мы укрепляемся. Соответственно способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов... В-третьих, потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию", - сказал Лукашенко."Один из незыблемых приоритетов внешней политики Белоруссии - развитие связи внутри нашего объединения", - добавил он.Президент Белоруссии отметил, что сегодня с уверенностью можно сказать, что "проект под названием СНГ состоялся, и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", сохраняются многовековые традиции дружбы и добрососедства, духовного единства.Он также указал на то, что одним из аргументов в пользу интеграции является "целенаправленная работа, которая проводится внешними силами против содружества"."Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Но, честно говоря, я в последнее все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они умеют это демонстрировать", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734542271.html
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александр лукашенко, снг, белоруссия, в мире

Укрепление СНГ мешает устройству однополярного мира, заявил Лукашенко

11:28 28.05.2021 (обновлено: 12:26 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. СНГ укрепляется, что вызывает беспокойство у конкурентов, это мешает им в устройстве однополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств объединения.
"Во-первых, мы укрепляемся. Соответственно способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов... В-третьих, потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 10:46
Внешние силы целенаправленно работают против СНГ, заявил Лукашенко
"Один из незыблемых приоритетов внешней политики Белоруссии - развитие связи внутри нашего объединения", - добавил он.
Президент Белоруссии отметил, что сегодня с уверенностью можно сказать, что "проект под названием СНГ состоялся, и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", сохраняются многовековые традиции дружбы и добрососедства, духовного единства.
Он также указал на то, что одним из аргументов в пользу интеграции является "целенаправленная работа, которая проводится внешними силами против содружества".
"Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Но, честно говоря, я в последнее все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они умеют это демонстрировать", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Лукашенко заявил о необходимости единства и солидарности в СНГ
 
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