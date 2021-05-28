https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734552215.html

Укрепление СНГ мешает устройству однополярного мира, заявил Лукашенко

Укрепление СНГ мешает устройству однополярного мира, заявил Лукашенко - РИА Новости, 28.05.2021

Укрепление СНГ мешает устройству однополярного мира, заявил Лукашенко

СНГ укрепляется, что вызывает беспокойство у конкурентов, это мешает им в устройстве однополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:28

2021-05-28T11:28

2021-05-28T12:26

александр лукашенко

снг

белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. СНГ укрепляется, что вызывает беспокойство у конкурентов, это мешает им в устройстве однополярного мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств объединения."Во-первых, мы укрепляемся. Соответственно способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов... В-третьих, потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию", - сказал Лукашенко."Один из незыблемых приоритетов внешней политики Белоруссии - развитие связи внутри нашего объединения", - добавил он.Президент Белоруссии отметил, что сегодня с уверенностью можно сказать, что "проект под названием СНГ состоялся, и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", сохраняются многовековые традиции дружбы и добрососедства, духовного единства.Он также указал на то, что одним из аргументов в пользу интеграции является "целенаправленная работа, которая проводится внешними силами против содружества"."Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Но, честно говоря, я в последнее все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они умеют это демонстрировать", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734542271.html

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734550496.html

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александр лукашенко, снг, белоруссия, в мире