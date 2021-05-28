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Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства
Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если страны Содружества независимых государств в ближайшее время не решат вопросы развития общего... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:26
2021-05-28T11:26
евразийский экономический союз
александр лукашенко
снг
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если страны Содружества независимых государств в ближайшее время не решат вопросы развития общего экономического пространства, говорить о существовании объединения как эффективного не придется, это касается и ЕАЭС."Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Скажу открыто и прямо. Если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. Даже скажу и ЕВРАЗЭС. Настало время окончательно расставить все точки над i, принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - сказал он на встрече с главами правительств СНГ.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, снг, в мире

Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства

11:26 28.05.2021
 
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если страны Содружества независимых государств в ближайшее время не решат вопросы развития общего экономического пространства, говорить о существовании объединения как эффективного не придется, это касается и ЕАЭС.
"Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Скажу открыто и прямо. Если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. Даже скажу и ЕВРАЗЭС. Настало время окончательно расставить все точки над i, принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - сказал он на встрече с главами правительств СНГ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
11:24
Лукашенко заявил о необходимости единства и солидарности в СНГ
 
Евразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоСНГВ мире
 
 
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