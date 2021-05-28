https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734551260.html

Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства

Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если страны Содружества независимых государств в ближайшее время не решат вопросы развития общего... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:26

2021-05-28T11:26

2021-05-28T11:26

евразийский экономический союз

александр лукашенко

снг

в мире

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если страны Содружества независимых государств в ближайшее время не решат вопросы развития общего экономического пространства, говорить о существовании объединения как эффективного не придется, это касается и ЕАЭС."Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Скажу открыто и прямо. Если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества независимых государств не придется. Даже скажу и ЕВРАЗЭС. Настало время окончательно расставить все точки над i, принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств. Фундамент - это экономика", - сказал он на встрече с главами правительств СНГ.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734550496.html

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евразийский экономический союз, александр лукашенко, снг, в мире