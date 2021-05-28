Лукашенко заявил о необходимости единства и солидарности в СНГ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств СНГ заявил о необходимости единства и солидарности, и речь идет не о помощи Белоруссии, в том числе финансовой.
Лукашенко заявил, что все страны Содружества ощущают на себе давление, попытки дестабилизировать ситуацию.
"Если кто-то думает, что это вот там вот где-то в Белоруссии, в России там, попытались в Москве, Питере качнуть или в Хабаровске... в Украине, видите, к чему привело, в Молдове... и думает, что это далеко, это не у нас, это другое. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в мирной и спокойной Белоруссии с толерантным народом, вы это знаете не хуже меня, возможны подобные вещи, понимаете теперь, какими методами действуют эти мерзавцы, сколько денег вбрасывают на это... какие создаются сети", - сказал он.
"Нам как никогда нужна солидарность и единство. Никто не говорит, что надо бежать в Беларусь, помогать, деньги какие-то давать. Не в этом дело сегодня. Надо просто делать то, что мы умели делать в прошлом веке. У нас интегрированная была экономика, она еще по многим позициям остается в кооперации, интегрированы мы друг к другу, порвать нас очень сложно, потому что экономика завязана. Давайте спокойно делать вот это дело. Фундамент этот создавать, чтобы люди почувствовали: да, есть толк... давайте не потеряем друг друга", - заявил Лукашенко.
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