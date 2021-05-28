https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734550496.html

Лукашенко заявил о необходимости единства и солидарности в СНГ

Лукашенко заявил о необходимости единства и солидарности в СНГ - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко заявил о необходимости единства и солидарности в СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств СНГ заявил о необходимости единства и солидарности, и речь идет не о помощи... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:24

2021-05-28T11:24

2021-05-28T11:24

россия

александр лукашенко

снг

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734549113_0:1264:2048:2416_1920x0_80_0_0_0e06bc7caab939202c27b428b2b176d5.jpg

МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами правительств СНГ заявил о необходимости единства и солидарности, и речь идет не о помощи Белоруссии, в том числе финансовой.Лукашенко заявил, что все страны Содружества ощущают на себе давление, попытки дестабилизировать ситуацию."Если кто-то думает, что это вот там вот где-то в Белоруссии, в России там, попытались в Москве, Питере качнуть или в Хабаровске... в Украине, видите, к чему привело, в Молдове... и думает, что это далеко, это не у нас, это другое. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в мирной и спокойной Белоруссии с толерантным народом, вы это знаете не хуже меня, возможны подобные вещи, понимаете теперь, какими методами действуют эти мерзавцы, сколько денег вбрасывают на это... какие создаются сети", - сказал он."Нам как никогда нужна солидарность и единство. Никто не говорит, что надо бежать в Беларусь, помогать, деньги какие-то давать. Не в этом дело сегодня. Надо просто делать то, что мы умели делать в прошлом веке. У нас интегрированная была экономика, она еще по многим позициям остается в кооперации, интегрированы мы друг к другу, порвать нас очень сложно, потому что экономика завязана. Давайте спокойно делать вот это дело. Фундамент этот создавать, чтобы люди почувствовали: да, есть толк... давайте не потеряем друг друга", - заявил Лукашенко.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734542271.html

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734535885.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, снг, белоруссия, в мире