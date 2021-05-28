https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734548254.html

Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от COVID-19

Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:15

2021-05-28T11:15

2021-05-28T12:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как хочет учесть в ней штаммы следующего года и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ."В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся её сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией благодаря России и выпуску по её технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ."Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина... Как поступила Россия (со "Спутником V" - ред.), так и мы поступим", - добавил он.

https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734544153.html

белоруссия

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Лукашенко: "В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину" Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как хочет учесть в ней штаммы следующего года и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ. 2021-05-28T11:15 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире