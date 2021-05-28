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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734548254.html
Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от COVID-19
Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:15
2021-05-28T12:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как хочет учесть в ней штаммы следующего года и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ."В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся её сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией благодаря России и выпуску по её технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ."Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина... Как поступила Россия (со "Спутником V" - ред.), так и мы поступим", - добавил он.
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353
60
Лукашенко: "В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как хочет учесть в ней штаммы следующего года и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ.
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о разработках белорусской вакцины от COVID-19

11:15 28.05.2021 (обновлено: 12:40 28.05.2021)
 
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, так как хочет учесть в ней штаммы следующего года и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ.
"В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся её сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией благодаря России и выпуску по её технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ.
"Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина... Как поступила Россия (со "Спутником V" - ред.), так и мы поступим", - добавил он.
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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