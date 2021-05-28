https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734526471.html

Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности страны

Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности страны - РИА Новости, 28.05.2021

Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника заявил, что в настоящее время имеется прямая угроза суверенитету и... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:04

2021-05-28T09:04

2021-05-28T12:28

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника заявил, что в настоящее время имеется прямая угроза суверенитету и территориальной целостности страны.Поздравление Лукашенко командованию, личному составу и ветеранам органов пограничной службы с Днем пограничника опубликовано в пятницу на сайте главы государства."Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", - отметил Лукашенко в поздравлении.Президент подчеркнул, что белорусские пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков."Восемьдесят лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть", - говорится в поздравлении о событиях Великой Отечественной войны. "Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи отечества", - отметил Лукашенко.Отношения Минска и Запада обострились на фоне ситуации с самолетом Ryanair. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733940592.html

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733933718.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире