https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734526471.html
Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности страны
Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности страны - РИА Новости, 28.05.2021
Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника заявил, что в настоящее время имеется прямая угроза суверенитету и... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:04
2021-05-28T09:04
2021-05-28T12:28
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении в связи с Днем пограничника заявил, что в настоящее время имеется прямая угроза суверенитету и территориальной целостности страны.Поздравление Лукашенко командованию, личному составу и ветеранам органов пограничной службы с Днем пограничника опубликовано в пятницу на сайте главы государства."Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", - отметил Лукашенко в поздравлении.Президент подчеркнул, что белорусские пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков."Восемьдесят лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть", - говорится в поздравлении о событиях Великой Отечественной войны. "Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи отечества", - отметил Лукашенко.Отношения Минска и Запада обострились на фоне ситуации с самолетом Ryanair. Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733940592.html
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733933718.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире
МИНСК, 28 мая - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в поздравлении в связи с Днем пограничника заявил, что в настоящее время имеется прямая угроза суверенитету и территориальной целостности страны.
Поздравление Лукашенко командованию, личному составу и ветеранам органов пограничной службы с Днем пограничника опубликовано в пятницу на сайте главы государства
.
"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии
каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", - отметил Лукашенко в поздравлении.
Президент подчеркнул, что белорусские пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков.
"Восемьдесят лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть", - говорится в поздравлении о событиях Великой Отечественной войны. "Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи отечества", - отметил Лукашенко.
Отношения Минска
и Запада обострились на фоне ситуации с самолетом Ryanair
. Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.