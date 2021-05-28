https://ria.ru/20210528/logistika-1734547634.html

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения - РИА Новости, 28.05.2021

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения

Первый камень в строительство крупнейшего в Восточной Европе и СНГ высокотехнологичного логистического комплекса DPD заложен в индустриальном парке "Южные... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:26

2021-05-28T11:26

2021-05-28T11:28

radius group

логистика

домодедово

новости компаний - экономика

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Первый камень в строительство крупнейшего в Восточной Европе и СНГ высокотехнологичного логистического комплекса DPD заложен в индустриальном парке "Южные Врата" близ Домодедово. Главное преимущество нового терминала — уникальная двухконтурная сортировочная линия, которая может обработать до 25 тысяч посылок в час. В терминале в четыре смены будут работать около 1000 человек. Передвигаться по терминалу они смогут на экологичных самокатах и велосипедах, а отходы производства пойдут на переработку для вторичного использования.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

radius group, логистика, домодедово, новости компаний - экономика, фото