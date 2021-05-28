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DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения - РИА Новости, 28.05.2021
DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
Первый камень в строительство крупнейшего в Восточной Европе и СНГ высокотехнологичного логистического комплекса DPD заложен в индустриальном парке "Южные... РИА Новости, 28.05.2021
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Первый камень в строительство крупнейшего в Восточной Европе и СНГ высокотехнологичного логистического комплекса DPD заложен в индустриальном парке "Южные Врата" близ Домодедово. Главное преимущество нового терминала — уникальная двухконтурная сортировочная линия, которая может обработать до 25 тысяч посылок в час. В терминале в четыре смены будут работать около 1000 человек. Передвигаться по терминалу они смогут на экологичных самокатах и велосипедах, а отходы производства пойдут на переработку для вторичного использования.
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radius group, логистика, домодедово, новости компаний - экономика, фото

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения

11:26 28.05.2021 (обновлено: 11:28 28.05.2021)
 
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Первый камень в строительство крупнейшего в Восточной Европе и СНГ высокотехнологичного логистического комплекса DPD заложен в индустриальном парке "Южные Врата" близ Домодедово. Главное преимущество нового терминала — уникальная двухконтурная сортировочная линия, которая может обработать до 25 тысяч посылок в час. В терминале в четыре смены будут работать около 1000 человек. Передвигаться по терминалу они смогут на экологичных самокатах и велосипедах, а отходы производства пойдут на переработку для вторичного использования.
© Фото : Radius Group

Управляющий директор Radius Group Дэвид Саймонс и исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.

Radius Group — ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А в России. С 2006 года портфель реализованных ей проектов составляет более 900 тысяч квадратных метров площадей.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
1 из 12

Управляющий директор Radius Group Дэвид Саймонс и исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.

Radius Group — ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А в России. С 2006 года портфель реализованных ей проектов составляет более 900 тысяч квадратных метров площадей.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Глава администрации городского округа Домодедово Александр Двойных: "Компанию Radius Group и крупнейшего логистического оператора с мировым именем DPD мы знаем как надежных партнеров. Теперь, благодаря их долгосрочному сотрудничеству, Домодедово станет крупнейшей площадкой DPD в России".

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
2 из 12

Глава администрации городского округа Домодедово Александр Двойных: "Компанию Radius Group и крупнейшего логистического оператора с мировым именем DPD мы знаем как надежных партнеров. Теперь, благодаря их долгосрочному сотрудничеству, Домодедово станет крупнейшей площадкой DPD в России".

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Антон Логинов отметил, что комплекс расположится на перекрестке сразу трех федеральных трасс. "В регионе более 60 индустриальных парков. "Южные врата" находятся в топ-5 индустриальных парков Подмосковья", — напомнил он.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
3 из 12

Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Антон Логинов отметил, что комплекс расположится на перекрестке сразу трех федеральных трасс. "В регионе более 60 индустриальных парков. "Южные врата" находятся в топ-5 индустриальных парков Подмосковья", — напомнил он.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

По словам генерального директора DPD в России Николая Воинова, новый проект "поможет всей отрасли двинуться вперед". "Инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей. Двухконтурная сортировочная линия обеспечит обработку до 25 тысяч посылок в час", — сказал он.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
4 из 12

По словам генерального директора DPD в России Николая Воинова, новый проект "поможет всей отрасли двинуться вперед". "Инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей. Двухконтурная сортировочная линия обеспечит обработку до 25 тысяч посылок в час", — сказал он.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Новый хаб будет введен в эксплуатацию в I квартале 2022 года, начало операций запланировано на III квартал.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
5 из 12

Новый хаб будет введен в эксплуатацию в I квартале 2022 года, начало операций запланировано на III квартал.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Комплекс заменит работающий с 2016 года терминал в Домодедово. Новый хаб втрое превосходит его по площади и производительности. "Российская инфраструктура DPD включает более 150 терминалов. Клиентам предлагается доставка в 35 тысяч населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 200 странам мира", — отметила директор по операциям DPD в России Анна Матвеева.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
6 из 12

Комплекс заменит работающий с 2016 года терминал в Домодедово. Новый хаб втрое превосходит его по площади и производительности. "Российская инфраструктура DPD включает более 150 терминалов. Клиентам предлагается доставка в 35 тысяч населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 200 странам мира", — отметила директор по операциям DPD в России Анна Матвеева.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

"Складской комплекс компании DPD — это сложный технологичный объект, он строится по индивидуальному техническому заданию. Мы реализуем принципиально новый хаб, оснащенный системами цифровизации и автоматизации, с продуманной и технологичной экосистемой", — пояснил исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
7 из 12

"Складской комплекс компании DPD — это сложный технологичный объект, он строится по индивидуальному техническому заданию. Мы реализуем принципиально новый хаб, оснащенный системами цифровизации и автоматизации, с продуманной и технологичной экосистемой", — пояснил исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Как подчеркнул Дэвид Саймонс, миссией Radius Group является соблюдение высоких стандартов. "В Домодедово мы построили первые складские помещения, которые были сертифицированы по международному стандарту BREEAM. Также мы построили первые склады, которые были сертифицированы международными страховыми компаниями", — говорит он.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
8 из 12

Как подчеркнул Дэвид Саймонс, миссией Radius Group является соблюдение высоких стандартов. "В Домодедово мы построили первые складские помещения, которые были сертифицированы по международному стандарту BREEAM. Также мы построили первые склады, которые были сертифицированы международными страховыми компаниями", — говорит он.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Вокруг этого камня уже в самом скором времени начнется строительство логистического комплекса.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
9 из 12

Вокруг этого камня уже в самом скором времени начнется строительство логистического комплекса.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Новый склад DPD будет энергоэффективным и экологичным, при его строительстве используются только безопасные качественные материалы, что гарантирует сотрудникам компании максимально комфортную среду для работы и отдыха.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
10 из 12

Новый склад DPD будет энергоэффективным и экологичным, при его строительстве используются только безопасные качественные материалы, что гарантирует сотрудникам компании максимально комфортную среду для работы и отдыха.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Площадь логистического комплекса составит около 30 тысяч квадратных метров, ее будет достаточно для операционной деятельности компании в течение последующих 12 лет.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
11 из 12

Площадь логистического комплекса составит около 30 тысяч квадратных метров, ее будет достаточно для операционной деятельности компании в течение последующих 12 лет.

© Фото : Radius Group
© Фото : Radius Group

Крупнейший в Восточной Европе и СНГ терминал будет введен в эксплуатацию через год.

DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
12 из 12

Крупнейший в Восточной Европе и СНГ терминал будет введен в эксплуатацию через год.

© Фото : Radius Group
 
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