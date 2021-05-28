DPD и Radius Group построят логистический комплекс нового поколения
Управляющий директор Radius Group Дэвид Саймонс и исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.
Radius Group — ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А в России. С 2006 года портфель реализованных ей проектов составляет более 900 тысяч квадратных метров площадей.
Управляющий директор Radius Group Дэвид Саймонс и исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.
Radius Group — ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А в России. С 2006 года портфель реализованных ей проектов составляет более 900 тысяч квадратных метров площадей.
Глава администрации городского округа Домодедово Александр Двойных: "Компанию Radius Group и крупнейшего логистического оператора с мировым именем DPD мы знаем как надежных партнеров. Теперь, благодаря их долгосрочному сотрудничеству, Домодедово станет крупнейшей площадкой DPD в России".
Глава администрации городского округа Домодедово Александр Двойных: "Компанию Radius Group и крупнейшего логистического оператора с мировым именем DPD мы знаем как надежных партнеров. Теперь, благодаря их долгосрочному сотрудничеству, Домодедово станет крупнейшей площадкой DPD в России".
Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Антон Логинов отметил, что комплекс расположится на перекрестке сразу трех федеральных трасс. "В регионе более 60 индустриальных парков. "Южные врата" находятся в топ-5 индустриальных парков Подмосковья", — напомнил он.
Замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Антон Логинов отметил, что комплекс расположится на перекрестке сразу трех федеральных трасс. "В регионе более 60 индустриальных парков. "Южные врата" находятся в топ-5 индустриальных парков Подмосковья", — напомнил он.
По словам генерального директора DPD в России Николая Воинова, новый проект "поможет всей отрасли двинуться вперед". "Инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей. Двухконтурная сортировочная линия обеспечит обработку до 25 тысяч посылок в час", — сказал он.
По словам генерального директора DPD в России Николая Воинова, новый проект "поможет всей отрасли двинуться вперед". "Инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей. Двухконтурная сортировочная линия обеспечит обработку до 25 тысяч посылок в час", — сказал он.
Новый хаб будет введен в эксплуатацию в I квартале 2022 года, начало операций запланировано на III квартал.
Новый хаб будет введен в эксплуатацию в I квартале 2022 года, начало операций запланировано на III квартал.
Комплекс заменит работающий с 2016 года терминал в Домодедово. Новый хаб втрое превосходит его по площади и производительности. "Российская инфраструктура DPD включает более 150 терминалов. Клиентам предлагается доставка в 35 тысяч населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 200 странам мира", — отметила директор по операциям DPD в России Анна Матвеева.
Комплекс заменит работающий с 2016 года терминал в Домодедово. Новый хаб втрое превосходит его по площади и производительности. "Российская инфраструктура DPD включает более 150 терминалов. Клиентам предлагается доставка в 35 тысяч населенных пунктов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Армении, а также по 200 странам мира", — отметила директор по операциям DPD в России Анна Матвеева.
"Складской комплекс компании DPD — это сложный технологичный объект, он строится по индивидуальному техническому заданию. Мы реализуем принципиально новый хаб, оснащенный системами цифровизации и автоматизации, с продуманной и технологичной экосистемой", — пояснил исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.
"Складской комплекс компании DPD — это сложный технологичный объект, он строится по индивидуальному техническому заданию. Мы реализуем принципиально новый хаб, оснащенный системами цифровизации и автоматизации, с продуманной и технологичной экосистемой", — пояснил исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.
Как подчеркнул Дэвид Саймонс, миссией Radius Group является соблюдение высоких стандартов. "В Домодедово мы построили первые складские помещения, которые были сертифицированы по международному стандарту BREEAM. Также мы построили первые склады, которые были сертифицированы международными страховыми компаниями", — говорит он.
Как подчеркнул Дэвид Саймонс, миссией Radius Group является соблюдение высоких стандартов. "В Домодедово мы построили первые складские помещения, которые были сертифицированы по международному стандарту BREEAM. Также мы построили первые склады, которые были сертифицированы международными страховыми компаниями", — говорит он.
Вокруг этого камня уже в самом скором времени начнется строительство логистического комплекса.
Вокруг этого камня уже в самом скором времени начнется строительство логистического комплекса.
Новый склад DPD будет энергоэффективным и экологичным, при его строительстве используются только безопасные качественные материалы, что гарантирует сотрудникам компании максимально комфортную среду для работы и отдыха.
Новый склад DPD будет энергоэффективным и экологичным, при его строительстве используются только безопасные качественные материалы, что гарантирует сотрудникам компании максимально комфортную среду для работы и отдыха.
Площадь логистического комплекса составит около 30 тысяч квадратных метров, ее будет достаточно для операционной деятельности компании в течение последующих 12 лет.
Площадь логистического комплекса составит около 30 тысяч квадратных метров, ее будет достаточно для операционной деятельности компании в течение последующих 12 лет.
Крупнейший в Восточной Европе и СНГ терминал будет введен в эксплуатацию через год.
Крупнейший в Восточной Европе и СНГ терминал будет введен в эксплуатацию через год.