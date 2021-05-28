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Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата
Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 28.05.2021
Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата
Литва объявила двух сотрудников дипведомства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон грата, так как они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:30
2021-05-28T18:25
задержание основателя telegram-канала nexta
мид литвы
белоруссия
литва
в мире
вильнюс
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Литва объявила двух сотрудников дипведомства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон грата, так как они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, сообщает литовский МИД."Литва объявила двух сотрудников посольства Беларуси в Вильнюсе персонами нон-грата. Они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Это также показывает солидарность Литвы с Латвией после высылки Белоруссией сотрудников латвийского посольства в Минске", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.Как сообщается на сайте литовского МИД, в пятницу в ведомство вызвали представителя посольства Белоруссии в Литве. Ему вручили ноту, объявляющую двух сотрудников посольства Белоруссии нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и предписывающую им покинуть Литву в течение семи дней.В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210527/lukashenko-1734403245.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, мид литвы, белоруссия, литва, в мире, вильнюс

Литва объявила двух белорусских дипломатов персонами нон грата

14:30 28.05.2021 (обновлено: 18:25 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Литва объявила двух сотрудников дипведомства Белоруссии в Вильнюсе персонами нон грата, так как они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, сообщает литовский МИД.
"Литва объявила двух сотрудников посольства Беларуси в Вильнюсе персонами нон-грата. Они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Это также показывает солидарность Литвы с Латвией после высылки Белоруссией сотрудников латвийского посольства в Минске", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.
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Как сообщается на сайте литовского МИД, в пятницу в ведомство вызвали представителя посольства Белоруссии в Литве. Ему вручили ноту, объявляющую двух сотрудников посольства Белоруссии нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и предписывающую им покинуть Литву в течение семи дней.
"Представителю Беларуси был также выражен протест относительно продолжающихся репрессий против белорусского гражданского общества и независимых СМИ, а затем предъявлено требование о немедленном освобождении Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, а также других политических заключенных и незаконно задержанных", - говорится в сообщении.
В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
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На прошлой неделе летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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