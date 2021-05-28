В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах
11:34 28.05.2021 (обновлено: 12:42 28.05.2021)
© Фото : Lietuvos bankasПамятные монеты номиналом 2 евро, предназначенные для литовского биосферного заповедника Жувинтас
ВИЛЬНЮС, 28 мая — РИА Новости. Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой в надписях на краях, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу национального банка.
"Вместо литовской "Свобода, единство, процветание" (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском "Боже, благослови Латвию" (dievs*svētī*latviju)", — сообщает агентство.
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Чеканку производил Литовский монетный двор. Сейчас там идет внутреннее расследование.
"По предварительным данным, дефектные монеты составляют до десяти процентов тиража памятных монет номиналом два евро качества BU в нумизматической упаковке", — сказано в материале.
Производитель выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Банк Литвы также принес свои извинения. Покупатели могут обменять монеты с ошибкой.
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