https://ria.ru/20210528/litva-1734553028.html

В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах

В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах - РИА Новости, 28.05.2021

В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах

Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой в надписях на краях, передает... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:34

2021-05-28T11:34

2021-05-28T12:42

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ВИЛЬНЮС, 28 мая — РИА Новости. Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой в надписях на краях, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу национального банка."Вместо литовской "Свобода, единство, процветание" (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском "Боже, благослови Латвию" (dievs*svētī*latviju)", — сообщает агентство.Чеканку производил Литовский монетный двор. Сейчас там идет внутреннее расследование."По предварительным данным, дефектные монеты составляют до десяти процентов тиража памятных монет номиналом два евро качества BU в нумизматической упаковке", — сказано в материале.Производитель выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Банк Литвы также принес свои извинения. Покупатели могут обменять монеты с ошибкой.

https://ria.ru/20200625/1573475571.html

https://rsport.ria.ru/20200103/1563091588.html

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