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В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах
В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах - РИА Новости, 28.05.2021
В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах
Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой в надписях на краях, передает... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:34
2021-05-28T12:42
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ВИЛЬНЮС, 28 мая — РИА Новости. Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой в надписях на краях, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу национального банка."Вместо литовской "Свобода, единство, процветание" (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском "Боже, благослови Латвию" (dievs*svētī*latviju)", — сообщает агентство.Чеканку производил Литовский монетный двор. Сейчас там идет внутреннее расследование."По предварительным данным, дефектные монеты составляют до десяти процентов тиража памятных монет номиналом два евро качества BU в нумизматической упаковке", — сказано в материале.Производитель выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Банк Литвы также принес свои извинения. Покупатели могут обменять монеты с ошибкой.
https://ria.ru/20200625/1573475571.html
https://rsport.ria.ru/20200103/1563091588.html
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латвия, литва, в мире

В Литве перепутали литовский и латышский языки на памятных монетах

11:34 28.05.2021 (обновлено: 12:42 28.05.2021)
 
© Фото : Lietuvos bankasПамятные монеты номиналом 2 евро, предназначенные для литовского биосферного заповедника Жувинтас
Памятные монеты номиналом 2 евро, предназначенные для литовского биосферного заповедника Жувинтас - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : Lietuvos bankas
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ВИЛЬНЮС, 28 мая — РИА Новости. Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой в надписях на краях, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу национального банка.
"Вместо литовской "Свобода, единство, процветание" (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском "Боже, благослови Латвию" (dievs*svētī*latviju)", — сообщает агентство.
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Чеканку производил Литовский монетный двор. Сейчас там идет внутреннее расследование.
"По предварительным данным, дефектные монеты составляют до десяти процентов тиража памятных монет номиналом два евро качества BU в нумизматической упаковке", — сказано в материале.
Производитель выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Банк Литвы также принес свои извинения. Покупатели могут обменять монеты с ошибкой.
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