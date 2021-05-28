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Лавров рассказал о подрыве Брюсселем механизмов взаимодействия с Россией
Лавров рассказал о подрыве Брюсселем механизмов взаимодействия с Россией - РИА Новости, 28.05.2021
Лавров рассказал о подрыве Брюсселем механизмов взаимодействия с Россией
Москва озабочена действиями Евросоюза по подрыву механизмов взаимодействия с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:54
2021-05-28T12:14
сергей лавров
мид словении
россия
брюссель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва озабочена действиями Евросоюза по подрыву механизмов взаимодействия с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Обсудили нашу озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между Россией и Евросоюзом и выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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сергей лавров, мид словении, россия, брюссель, евросоюз, в мире

Лавров рассказал о подрыве Брюсселем механизмов взаимодействия с Россией

11:54 28.05.2021 (обновлено: 12:14 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва озабочена действиями Евросоюза по подрыву механизмов взаимодействия с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Обсудили нашу озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между Россией и Евросоюзом и выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 11:54
Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, заявил Лавров
 
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