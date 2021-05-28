https://ria.ru/20210528/lavrov-1734557567.html

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, заявил Лавров - РИА Новости, 28.05.2021

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но на основе равноправия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:54

2021-05-28T11:54

2021-05-28T12:07

мид словении

политика

россия

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но на основе равноправия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html

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мид словении, политика, россия, сергей лавров, евросоюз